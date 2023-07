Dübörög az orosz támadás, kisöpörték az ukrán erőket Torszkéból

Egyre látványosabb orosz eredményekkel jár a Kreminna térségében indított, napok óta zajló támadás. Az orosz fegyveres alakulatok áttörték a – nagyjából a Donyeck és Luhanszk megye határán – húzódó frontvonalat és a legújabb felvételek alapján már Torszke települést is elérték.

Az ukrán erők erőteljes tüzérségi támadásokkal válaszolnak az orosz rohamokra, többek között itt vetették be a korábban Moszkvától zsákmányolt TOSz-1-es termobárikus rakéta-sorozatvetőt is.

A keddi felvétel azonban már azt mutatja, az ukrán tüzérség már a tavaly októberben, a harkivi offenzíva során felszabadított Torszkét lövi, ami jelzi, hogy Kijev valószínüleg feladta a falu védelmét, és visszavonult a területről, legalábbis a falu keleti részéből.

Russian invasion forces advanced almost 3 km in northern Donetsk oblast and re-recaptured parts of , which was liberated by the Ukrainian army in October 2022.Ukraine, using unguided rockets against the village, indicates a larger withdrawal from the area. #NewsMap