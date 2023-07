Hát itt meg mi történik? - Vezető nélkül maradt az Egyesült Államok egyik legfontosabb fegyveres ereje

Egy politikai vita miatt kinevezett parancsnok nélkül maradt hétfőn az Egyesült Államok tengerészgyalogsága (US Marines), ami több mint 100 éve most fordult elő először.

David Berger tábornok 4 év szolgálat után köszönt le a parancsnoki tisztségről, eddigi helyettese, Eric Smith tábornok, akit Joe Biden az utódjául jelölt, szenátusi jóváhagyás nélkül csak megbízott parancsnokként vezetheti az amerikai fegyveres erők, gyors reagálású egységeiről ismert haderőnemét. A szenátusi jóváhagyást Tommy Tuberville, Alabama állam republikánus szenátora akadályozza, aki korábban közölte, hogy minden szenátusi jóváhagyást igénylő katonai kinevezést blokkolni fog tiltakozásul a védelmi minisztériumnál érvényben lévő abortusztámogatás miatt.

Emiatt az új vezető, a tengerészgyalogság 38. parancsnokaként, nem foglalhatja el a székhelyét és nem adhat ki vezetési iránymutatást. Ugyanakkor kiképzési, költségvetési és egyéb személyi döntéseket hozhat.

Lloyd Austin miniszter döntése alapján, a Pentagon utazási támogatást ad a védelmi erők kötelékében Alabama államban szolgáló nők számára az államon kívül elvégzett terhesség-megszakításhoz, miután Alabama törvénye tiltja az abortuszt.

Lloyd Austin miniszter és a leköszönő David Berger hétfőn Washingtonban egy nyilvános rendezvényen szólította fel a szenátust, hogy lépjen a jóváhagyások ügyében.

A tengerészgyalogság parancsnoki pozíciója az első magas rangú katonai tisztség, amelyet érint Tommy Tuberville szenátor politikai blokádja, akit pártján belül is többen próbálnak rávenni arra, hogy hagyjon fel a tiltakozásnak ezzel a módjával.

A közeljövőben megszűnik a haditengerészet (US Navy), a hadsereg (US Army), és a légierő parancsnokának (US Air Force) megbízatása, és szeptember végén távozik posztjáról az Egyesült Államok vezérkari főnöke, Mark Milley dandártábornok is, aki nyugállományba vonul. A posztokra kinevezett utódok nem foglalhatják el a pozíciót egyöntetű szenátusi döntés nélkül.

