Kikelt a NATO ellen Zelenszkij

Úgy néz ki, nincs készség arra, hogy Ukrajnát meghívják a NATO-ba vagy arra, hogy a szövetség tagjává tegyék

– írta Twitter-oldalán az ukrán elnök. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy Ukrajna NATO-tagságának kérdése az Oroszországgal folytatandó tárgyalások tárgyát képezi majd.

Oroszországot ez majd arra ösztönzi, hogy folytassa a terrort

– jelentette ki Zelenszkij, aki szerint ez a határozatlanság a Nyugat gyengeségének jele.

Ezt nyíltan szóvá fogom tenni a csúcstalálkozón

– fűzte hozzá.

Szerhij Nyikiforov, az ukrán elnök sajtótitkára közölte, hogy Zelenszkij kedd este Vilniusban beszédet mond, ennek részleteit azonban nem tárta fel.

Zelenszkij mikroblogján abszurdnak nevezte, hogy nincs ütemterv Ukrajna NATO-csatlakozására.

A határozatlanság gyengeség

– írta.

