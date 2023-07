Lecsapott a rettegett HIMARS-rendszer: soha nem látott veszteséget okozott Oroszországnak

Twitteren tettek közzé fényképeket egy Sz-400-as rakétakomplexumhoz tartozó járművek maradványairól. A képeken egy 5P85SM2-01 indítójármű, és egy 92N2E 'Grave Stone' radarrendszer maradványai láthatóak, továbbá a közelben egy Kamaz teherautó is megsemmisült.

09 July 2023Unknown location in Russian-occupied, Destroyed Russian S-400 air-defence system 5P85SM2-01 TEL and a destroyed Russian S-400 92N2E 'Grave Stone' radar.This was the result of a HIMARS strike. #Ukraine