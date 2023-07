Mi folyik itt? Oroszország kitartó szövetségesétől származó rakétákat használnak a fronton az ukránok

Az orihivi térségben harcoló 47. ukrán dandár tüzérségi egységeinek munkáját mutatták be egy felvételen, miközben azok egy szovjet gyártmányú BM-21 Grad rakéta-sorozatvető segítségével lövik az orosz állásokat.

A videó különlegessége, hogy az ukrán fegyveres erők észak-koreai gyártmányú R-122 HE rakétákat használnak, annak ellenére, hogy a diktatúra Moszkvát támogatja az orosz-ukrán háborúban.

