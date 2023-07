Szijjártó Péter: csak technikai kérdés a svéd NATO-csatlakozás ratifikálása

Szijjártó Péter közölte, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt benyújtotta az erről szóló előterjesztést az Országgyűlésnek.

Nyilvánvalóan ezt azért tettük, mert támogatjuk a ratifikációt, hogy ha nem támogatnánk, akkor nem terjesztettük volna be. Tehát ez egy technikai kérdés, hogy a ratifikációs folyamatot a parlament mikor zárja le

– jelentette ki.

Közben Novák Katalin köztársasági elnök kedden sürgette a magyar parlamentet, hogy fogadja el a NATO-csatlakozást.

Üdvözlöm Erdogan török elnök döntését, hogy jóváhagyta a svéd NATO-tagsági kérelemnek a parlament felé továbbítását. A NATO-csúcs előestéjén Orbán Viktor miniszterelnököt is arra kértem, hogy tegyen meg mindent annak biztosítására, hogy a magyar parlament is hozzájáruljon a védelmi szövetség mielőbbi bővítéséhez

– olvasható az államfő angol nyelvű bejegyzése a Twitteren.

I welcome the decision of President to agree to send 's membership application to parliament for ratification. On the eve of the , I also asked to do everything possible to ensure that the Parliament #Turkish