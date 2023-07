Videó: Újabb óriási pofonba szaladtak bele az ukránok, odaveszhetett szinte a teljes Leopard 2R állomány

Hétfőn késő délután kezdtek terjedni felvételek az ukrán erők újabb támadásáról az orihivi szektorban, Robotyne irányában. A felvételen legalább hat ukrán páncélos látható, amiből az orosz tüzérség legalább négy amerikai Bradleyt harcképtelenné tett.

: A Ukrainian M2A2 Bradley ODS-SA infantry fighting vehicle was destroyed by Russian ATGM fire near Robotyne, Oblast.Three more Bradleys were damaged and abandoned nearby. #Ukraine

Az orosz források szerint a két, a felvételen látható tank a finnek által adományozott Leopard 2R aknaszedő-harckocsi, amelyek hasonlóan az orosz tüzérség áldozatává vált. Ha ez igaz, akkor az azt jelenti, hogy az összesen hat darab ilyen típusból már 5 darabot elveszíthetett Ukrajna.

Ugyanakkor az eddig közreadott felvételek alapján egyáltalán nem lehet megállapítani sem a harckocsi típusát, sem annak elvesztését.

Well we got the confirmation pretty quick. This is an absolute slaughter, looks like a lot of guided artillery being implemented. https://t.co/etzy6BHvXy