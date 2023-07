Fontos pozícióból lökhetik ki Oroszországot, egy nagyhatalom már be is jelentkezett a helyére

Átrendeződés következhet a globális fegyvereladók piacán. Bár eddig jellemzően Oroszország adott el a legszegényebb országokba, most azonban Kína átveheti a helyét. Amerikai elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a kínai fegyverek olcsóbbnak tűnhetnek, mint a nyugati technológia, viszont hosszútávon sokkal nagyobb költséget jelentenek. Az ukrajnai háború azonban fellendíti a kínai fegyverexportot, mivel Oroszország inkább a saját igényeinek kielégítésére koncentrál.

az orosz fegyverexport kiesése új piacokat nyit meg Peking előtt.

Nyugati jelentések szerint a technológiai kompatibilitás, a szakértelem és a képzett személyzet hiánya miatt gyakran előfordul, hogy a kínai felszerelések karbantartási és javítási munkálatainak költségei az egekbe szöknek. Nigériában a kínai vadászgépek karbantartása okozott problémát 2020-ban, míg Mianmarban szintén a légierő észlelt nem várt technikai hiányosságokat a Pekingtől rendelt eszközökben. Hasonlóan járt Banglades és Pakisztán is a kínai fegyverekkel, állandó meghibásodások idegesítették a katonaságot. Megjegyzendő, hogy műszaki hibák a nyugati hadi eszközökkel is előfordulnak.

Az ukrajnai háború előtt a kínai fegyverek rossz hírneve csökkentette is Peking eladásait, azonban az oroszok kiesése miatt szűkültek a vásárlási lehetőségek.

Néhány elemző szerint azonban meglehet az is, hogy a kínaiak fokozódó geopolitikai feszültségek miatt a saját javukra halmozzák a fegyvereket, és szándékosan csökkentették az eladásaikat. Peking legfőbb vonzereje, hogy szinte semmilyen feltételt nem szabnak a fegyverek vásárlásához, ezért olyan vevőkkel is kereskednek, amelyeket a nyugat nagyon sok kritika ér. Kína emellett széles skálán gyárt hadifelszereléseket és a magasabb minőséget képviselő fegyverzet is viszonylag olcsón elérhető.

Kína a fegyvereladásokat egyszerre használja gazdasági és politikai célokra.

Egyrészt a fegyverkereskedelem egy igen jövedelmező üzletág, másrészt azokban az országokban erősítheti a saját befolyását, ahol az Egyesült Államok egyébként sem örvend túl jó hírnévnek. Korábban az oroszok is inkább ott találtak piacot, ahová az USA különféle aggályok miatt nem adott el katonai eszközöket.

A gazdasági előnyszerzés kiemelkedő példája, hogy Venezuela és Irán olcsó kőolajért cserébe kapja meg a kínai fegyvereket. Nyugati szervezetek azzal vádolják Kínát, hogy ezzel kizsákmányolja a szegény országokat, visszaszorítja a fejlődést, és adósságcsapdába tereli a költségvetésüket.

Bár egyelőre még az orosz fegyverek exportja nem állt le, de a piac átrendeződése már érezhető.

Peking pedig láthatóan késze áll arra, hogy átvegye Moszkva helyét a fegyverkereskedelem területén.

A címlapképen a pakisztáni légierő egyik kínai gyártmányú JF-17-es vadászgépe látható. A kép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images