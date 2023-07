Heves harcok folynak Szudánban, emberek millió kényszerületek menekülni

A hárommilliót is meghaladta már azok száma, akik a Szudánban kitört harcok miatt otthonuk elhagyására kényszerültek - közölte az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) szerdán.

A 3,1 millió emberből az IOM adatai szerint több mint 700 ezren menekültek a szomszédos országok valamelyikébe, így az afrikai országban áprilisban kitört harcok kezdete óta a 2,5 milliót közelíti a belső menekültek száma.

A legtöbben - az érintettek közel háromnegyede - a fővárosból, Kartúmból menekültek el, amely az Abdel-Fattáh Burhán tábornok vezette hadsereg és egykori helyettese, a Mohamed Hamdan Dagalo tábornok irányítása alatt álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű félkatonai szervezet között kitört harcok központjává is vált. Emellett sokan hagyták el a nyugat-szudáni Dárfúr tartományt is, ahol az elmúlt időben az etnikai kisebbségek elleni támadások is felerősödtek.

A külföldre menekülők mintegy kétharmada szudáni állampolgár, a többiek pedig más állampolgárságú menekültek voltak, akik a harcok miatt kénytelenek voltak visszatérni származási országukba.

A nemzetközi és regionális békítő próbálkozások sorozatos kudarca miatt az ENSZ szerint félő, hogy az országban eluralkodó állapot záros határidőn belül polgárháborúba torkollik.

Ennek a háborúnak nem lesz vége egyhamar

- jelentette ki Volker Perthes, az ENSZ-főtitkár szudáni különmegbízottja. Indoklásul a többszörösen is megszegett tűzszüneti megállapodásokat hozta fel, amelyeket a szemben álló felek "lényegében csak arra használtak, hogy átpozícionálják magukat".

A Kartúm mellett fekvő Omdurmán és Bahri városok lakói szerdára virradóan is vadászgépek bevetéséről és tüzérségi támadásról számoltak be.

A szudáni egészségügyi minisztérium múlt havi televíziós beszámolója szerint a harcokban eddig több mint háromezren vesztették életüket, és legkevesebb hatezren sebesültek meg.

Címlapkép: Getty Images