Új "globális háborúra" figyelmeztetnek a NATO-csúcson - Nem csak az ukrán kérdésről tárgyalnak

Vara Bálint 2023. július 12. 12:30

A napokban tartják a NATO éves csúcstalálkozóját Vilniusban. A találkozó fő témája – és a közvéleményt is ez foglalkoztatja a legjobban - Ukrajna csatlakozása a szervezethez, és az államnak adott nyugati támogatások. A litván találkozón azonban megjelent négy csendes-óceáni vezető is, ami arról árulkodik, hogy más témák is előkerülnek majd a tárgyalások során. A tagállamok azonban megosztottak a NATO esetleges távol-keleti terjeszkedése miatt.