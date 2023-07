Kulcsfontosságú területen erősödik látványosan Ukrajna - Ez lesz majd, ami eldöntheti a háborút?

Egyre több statisztika jelenik meg arról, hogy Ukrajna megváltoztatta a harctéri erőviszonyokat, legalábbis a páncélosok darabszámának tekintetében. Az ilyen elemzések azonban több, fontos tényezőt nem vesz figyelembe, amely alapján ez az állítás erősen megkérdőjelezhető. Ennek ellenére vannak fontos, tendenciaszerű változások, azonban a kérdés továbbra is az, egy ilyen változás milyen hatást fejthet ki az orosz-ukrán háború jelenlegi menetére.

Az elmúlt napokban jelent meg a Bloomberg elemzői által készített jelentés, amely a német Kiel Institute for the World Economy agytröszt által létrehozott, az Ukrajnának szánt fegyveradományokat nyomon követő adatbázist vetette össze az Oryx blogportál ukrajnai háborúról szóló veszteséglistáival.

Az elemzés alapvetően egyszerű összeadáson és kivonáson alapult: Oroszország az elérhető, korlátozott információk alapján 3400 harckocsival kezdte meg az offenzívát, „ebből” pedig lassan elvesztett már 2100 darabot. A maradék így közel 1500 páncélos.

A new T-90M tank, the pride of russian tank building, was destroyed near Kharkiv. turned the T-90M into scrap metal. A parade of russian equipment is possible in Ukraine. A parade of destroyed armament. #UaArmy — Defense (of) May 5, 2022

Ezzel szemben Ukrajna a háború kezdetén közel 1000 tankkal rendelkezett, a veszteségek és a zsákmányolt fegyverek kiegyenlítették egymást, ráadásul további 471 páncélost kaptak a nyugati országoktól.

Vagyis, a Bloomberg elemzőinek megállapítása szerint Ukrajna nagyjából ledolgozta a háború előtti, közel 3,5-4-szeres hátrányát, sőt, a közzétett táblázat szerint már meg is fordította az erőviszonyokat.

Miért problémás ez a táblázat?

Alapvetően a háborúról szóló veszteségeket még a 21. századi digitalizáció ellenére is nagyon nehéz nyomon követni. Legtöbb esetben csak arányokra és becslésekre lehet támaszkodni. A háborúban részt vevő felek által közzétett veszteséglisták hitelessége is komoly kérdéseket vet fel, ugyanis mindkét fél igyekszik saját veszteségeiről szóló beszámolókat csökkenteni, az ellenfelét pedig felnagyítani.

A legteljesebb, nyilvánosan is elérhető listát az Oryx blog szerkesztői teszik közzé, akik csak olyan katonai járműveket vesznek fel a két (az ukrán, illetve az orosz veszteségekről) vezetett listára, amelyek megsemmisüléséről vizuális bizonyíték - videó vagy fénykép - áll rendelkezésre. A blog szerkesztői maguk is elismerik: listáik egyfajta minimumot képeznek, becsléseik szerint a valós veszteségek mintegy 80 százalékát fedik le.

Tovább ront a közzétett statisztika értékelhetőségén az is, hogy az elemzők sok tényezőt figyelmen kívül hagytak annak elkészítése során. Maga a Bloomberg-cikk is megjegyezte – mivel

a háború kezdete óta ismeretlen számú páncélost vont ki Oroszország a raktáraiból, ezért ezt a számot nem vették bele a kalkuláció elkészítésébe.

Pedig a legtöbb erre vonatkozó becslés alapján egyáltalán nem kis mennyiségről beszélünk: Oroszországnak körülbelül 13 ezer harckocsi áll rendelkezésére, ennek jelentős része azonban fegyverraktárakban található, harci bevethetőségük pedig kérdéses. A becslések szerint eddig körülbelül 600 darab harckocsit reaktiválhatott Moszkva, ez a szám önmagában visszabillenti Oroszország javára a számháborút.

Additionally, a train carrying a mix of T-80BVs and T-62s was spotted in Irkutsk Oblast. Indicates some Russian units may be getting a mix of replacement tanks. Not going to be helpful for their supply chain situation as the T-80 and T-62 use different main gun shells. https://t.co/6AHCYhIs0h — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2022

További problémát jelent, hogy míg az elfogott járműveket egy az egyben váltják ukrán oldalon, nem végzik el ezt a korrekciót az orosz oldalon, holott utóbbi fegyveres erői is zsákmányoltak ukrán páncélosokat a háború során.

Ráadásul az elfogott járművek csak egy része (becslések szerint körülbelül egyharmada) vált működőképessé azon az oldalon, amelyik elfogta őket, a többit alkatrészforrásként elbontották.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna sokkal jobban dokumentálja ellenfele veszteségeit, mint fordítva. Így az ukrán veszteségek alulbecsültebbek lehetnek, mint az orosz veszteségek, főként a sérült és megsemmisült járművek esetében.

Vagyis Ukrajna valószínűleg sokkal több olyan harckocsit vesztett el, amelyekről nincs vizuális bizonyíték, mint amennyit ugyanígy fogott el.

Mindezeket figyelembe véve, a táblázat megközelítőleg így lehetne helyes:

A két háborúzó fél páncélosainak BECSÜLT száma a szállítások, elfogások és veszteségek arányában Országok Kiinduló számok Veszteségekkel tisztított számok Korrigált veszteségek (80%-as arányt figyelembe véve) Fegyverszállításokkal és gyártással korrigált darabszám (raktár, ill. Nyugat) Elfogásokkal felfelé korrigált arány Oroszország 3400 1296 kb. 770 kb. 1610 kb. 1656 Ukrajna 981 409 kb. 266 kb. 871 kb. 1050 Forrás: Oryx, Portfolio A táblázat módszertana: az ismert 2022. februári.24-ei állapotból elsőként kivonásra kerül az Oryx veszteségek, majd ezt követően a további 20%, amiről nem rendelkezünk bizonyítékkal. Ezt követően hozzáadásra kerülnek a raktárakból érkező fegyverek, majd az elfogott ("captured") kategóriába sorolt páncélosok 1/3-ada.

A fenti táblázatból kitűnően látszik, az eredeti adat (ami egyébként is becslésen alapul) többszörös tisztitáson és átalakításon esik keresztül, miközben a különböző, figyelembe vett további tényezők is erősen becslésen alapuló adatok (még a nyugati fegyverszállítások is, hiszen nagyon sok Ukrajnát támogató ország csak utólag fedi fel egyes fegyverrendszerek átadását).

Összefoglalva, az ennyire leegyszerűsített elemzésen alapuló számítások egyrészt hamis benyomásokat és megállapításokat tartalmazhatnak, másfelől pedig megtévesztőek lehetnek abból a szempontból, mintha innentől kezdve minden más Ukrajnán múlna.

Mi az amit mégis meg lehet állapítani ezekből az adatokból?

Ha a pontos számokat követni és ismertetni nem is lehet, több, tendenciaszerű változás is leszűrhető az adatokból, illetve a fronton zajló, vizuálisan is megerősített eseményekből.

Oroszország egyrészről nagyobb ütemben veszíti a páncélosait, mint amilyen tempóval pótolni tudja azokat. Az orosz hadiipar – becslések szerint – évente mintegy 240 harckocsit képes maximum előállítani. Ezt, még esetlegesen jóval nagyobb termelési kapacítások mellett is meghaladják a veszteségek.

Az orosz fegyveres erők másik lehetősége a veszteségek kiegyensúlyozására, a raktári készletek reaktiválása. Korábban már volt róla szó, ez mintegy 10-12 ezer tankot jelenthet. A raktárban tárolt, a hadrendből korábban kivont páncélosok állapota azonban igencsak eltérő lehet, jelentős részüket ezért még a fronton való bevetés előtt felújítják, ezáltal pedig időigényessé válik a bevethetőségi állapot elérése.

Ráadásul – míg a hadiipar Oroszország legmodernebb páncélosát, a T-90M-et igyekszik előállítani – addig a raktárból kivont fegyverek jóval régebbi technológiát képviselnek. Legtöbbjük T-72-es, illetve T-80-as, de egyre nagyobb mennyiségben bukkannak fel több, mint 70 éves T-55-ös és T-62-es páncélosok is a frontvonalon, illetve az üzemekbe tartó vasúti szerelvényeken.

Ezzel szemben Ukrajna – a saját, eredeti állományához képest – sok esetben modernebb páncélosokhoz jut – mint a Leopard 2-es különböző variánsai, a brit Challenger 2-esek, de akár még a lengyel PT-91 „Twardy”-k is ide sorolhatóak.

Tehát két tendencia látszik kibontakozni: köszönhetően az orosz állomány nagyobb arányú kopásának és a nyugati fegyverszállításoknak, Ukrajna képes volt javítani az erőviszonyokon, bár azok nagy valószínűséggel továbbra sem egyenlőek, vagy épp billentek volna Kijev javára.

Ez a tendencia azonban más fegyvertípusokra is igaz, nem csak páncélosokra, többek között IFV-kre, APC-kre, vagy rakéta-sorozatvetőkre is.

Milyen kihatással lehetne egy ilyen fordulat a frontokra?

A legnagyobb hiba lenne azt feltételezni, hogy a harckocsik mennyisége önmagában háborúdöntő tényezőnek számítana. Nem volt ez így akkor sem, amikor Oroszországnak 4-szeres létszámbeli és nem kicsi technikai fölénye volt páncélosokból, és a jelenlegi ukrán offenzíva első napjai is megmutatták, a tankok darabszáma önmagában nem döntő tényező a nagyobb hadműveletek során.

A páncélos erők – független attól, hogy nyugati vagy szovjet/orosz típusokról beszélünk –

csak akkor tudnak hatékonyan operálni, ha megfelelő légi, légvédelmi és tüzérségi fedezet mellett, összfegyvernemi hadmozdulatok során használják őket.

Ukrajna ezek közül több, kritikus képességgel sem rendelkezik. Elsősorban a légierő és a mobil légvédelem hiánya a legégetőbb. Többek között ezen hiányosságok miatt történhetett meg az, hogy az orihivi harcmezőn, Ukrajna legjobb, nyugatról kapott harckocsijai és páncélozott harcjárművei vesztek oda – köszönhetően az orosz tüzérségnek és az orosz Ka-52-es harci helikopterek légi csapásainak.

Clarification on yesterday's Ukrainian failed counteroffensive south of Orihiv. We have visual confirmation of at least four Bradley M2-ODS and one Leopard 2A6 to be damaged and not yet recovered.There were another 2-3 destroyed vehicles near the tree line. pic.twitter.com/mg9SniYoTi — Arrow (Intel) June 9, 2023

Ahogy korábban számos orosz T-90M harckocsit láthattunk elveszni az elégtelen csapatlégvédelem, vagy épp a rossz műveleti tervezés miatt, ezek a problémák az ukránokat is kisértik – függetlenül attól, milyen típusú és milyen mennyiségű páncélos áll a fegyveres erők rendelkezésére.

Önmagában az a tény, hogy Ukrajna megváltoztathatja a harckocsik, vagy tágabb értelemben nézve a páncélozott járművekben a háború elején tapasztalt súlyos orosz erőfölényt, egyáltalán nem lesz sorsdöntő hatással a konfliktus további menetére.

Mindaddig, amíg egyik fél sem alakít ki megfelelő légi, légvédelmi és tüzérségi fedezetet, a páncélosokat nem összfegyvernemi hadmozdulatok során alkalmazzák, felkészült és erre megfelelően kiképzett személyzet segítségével, addig egyik fél számbeli és/vagy technikai fölénye sem válik háborút eldöntő tényezővé.

