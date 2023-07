Nagy erejű bombával támadták az oroszok az ukrán ellenállás egyik fő jelképét

Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború kitörésének 500. napján a kis fekete-tengeri szigeten járt.

A kis szigetet még a háború első napjaiban foglalta el az orosz haderő. Legendássá vált az egyik ukrán katona megszólalása, aki, miután egy orosz hadihajó megadásra szólította fel őket, melegebb éghajlatra küldte a támadókat.

Az első hírek akkor arról szóltak, hogy az összes ukrán védő odaveszett; később kiderült, az oroszok fogságba vetették őket, majd fogolycserével szabadultak. A Kígyó-szigetet tavaly június 30-án feladták az oroszok, így most ismét ukrán kézen van.

A déli hadműveleti parancsnokság szóvivője, Natalja Hamenjuk szerint a fekete-tengeri gabonaegyezménnyel lehet kapcsolatban a támadás, amelyet Oroszország nem akar meghosszabbítani.

Arról egyelőre nincsenek hírek, mekkora károk keletkeztek a szigeten, amely lakatlan, csak ukrán katonák teljesítenek ott szolgálatot.

For the first time in a long time, the Russian Armed Forces launched a massive attack on Ukrainian positions on Zmiinyi Island. #BREAKING