Oroszok tömegei indultak meg a Krímre, már a haditengerészetet is be kellett vetni

Makszim Rijhlov orosz haditengerészeti parancsnok keddi állítása szerint

az orosz haditengerészet két nagy partraszálló hajót telepített a Kercsi-szorosba járműkompként,

miután az orosz közlekedési minisztérium segítségüket kérte a Krím felé irányuló nagy forgalmi torlódások miatt.

Az ISW július 4-én már beszámolt róla, hogy

az orosz turisták megindultak a Krím félszigeten található nyaralóövezetek felé, ami jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben.

Vitalij Szavelijev orosz közlekedési miniszter július 4-én találkozott Vlagyimir Putyinnal, és arra kérte az orosz elnököt, hogy több kompátkelőt biztosíthassanak a Kercsi-szorosnál.

Putyin a kompok maximális kihasználására szólított fel a Kercsi-szoroson kialakult közlekedési helyzet normalizálása érdekében, és jelezte, hogy az orosz védelmi minisztériumnak is közlekedési eszközöket kellene rendelkezésre bocsájtania.

Egy orosz katonai blogger szerint a hatóságok alábecsülték a lakosság vágyát, hogy háborús helyzet ellenére is a Krímen töltsék a nyári vakációt.

Ukrajna az utóbbi hónapokban számos támadást intézett krími célpontok ellen, októberben pedig a Kercsi-híd egy része robbant fel.

