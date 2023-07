Videó: hullámokban csaptak le az oroszok félelmetes Lancet-drónjai egyetlen ukrán tankra, meglepő eredmény született

A közzétett felvételen a szovjet korabeli ukrán harckocsit két Lancet-drón is eltalálja, az első a páncélos homlokpáncélzatát, a második pedig a tornyát veszi célba. Az ukrán kezelőszemélyzet még az első dróncsapás előtt elhagyja a járművet.

A két drón valószínűleg nem ütötte át a harckocsi páncélját, így az kisebb javításokat követően újra bevethető állapotba hozható.

Ukrainian T-64 survives two lancet drone strikes on the same spot of the armor in quick succession ... pic.twitter.com/JVnR2t9lSj