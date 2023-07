Videó: olyan rakétát lőhetett ki Amerika ősellensége, ami még őket is képes elérni

A rakéta több mint 6600 kilométeres magasságba emelkedett, és mintegy 1000 kilométert tett meg, mielőtt - az előzetes terveknek megfelelően - a Japán-tengerbe csapódott volna - tájékoztatott a KCNA. Tegnap a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága és a japán hadsereg is ezzel megegyező adatokat közölt.

Elemzők szerint a szilárd üzemanyaggal működő hvaszong-18 interkontinentális ballisztikus rakéta képes elérni az Egyesült Államokat is.

NEW: North Korean state TV releases video footage of the Hwasong-18 ICBM launch stage separation. It flew at a lofted angle, reaching 6,648.4 km altitude and 1,001.2 km distance over 74 minutes, the DPRK's longest ICBM flight duration (see full story here: pic.twitter.com/DnLTmtwxsb