Egyetlen videó, amely remekül leleplezi, hogy miért is hatástalan a légvédelem az orosz-ukrán háborúban

A közösségi médiába került fel egy felvétel, amely a lehető legkiválóbban mutatja meg, hogy mennyire tehetetlenek még a modern légvédelmi rendszerek az orosz-ukrán háborúban tömegesen bevetett drónokkal szemben.

A felvételen Oroszország egyik legmodernebb légvédelmi rendszere, amelyet kifejezetten kis méretű, agresszív manőverezésre képes célpontok elfogására fejlesztettek ki, „összecsap” egy ukrán – valószínűleg kereskedelmi forgalomban is relatíve olcsón kapható – drónnal.

A távolságból fakadóan nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az 1991-ben bemutatott Tor-M1-es légvédelmi rakétarendszer, vagy a későbbi, 2007-es változat támadja a drónt. Alapvetően mindkét rendszer 100 százalékos teszteredményt tudott felmutatni a maga idejében, igaz akkor a célpontok még kis méretű, nagy sebességű rakéták voltak.

Footage of a Russian Tor SAM system attempting to engage a Ukrainian quadcopter, with a close miss. pic.twitter.com/pJi27QXZzI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 14, 2023

A videón azonban jól látható, habár az ukrán drón mozdulatlan marad, a kis célpont így is elkerüli az elhárító-rakétát.

Bár ezek a rakéták rendelkeznek közelségi detonátorokkal, nem ez az első eset, hogy azok nem aktiválódnak egy drón közelében. Azt nem lehet tudni, hogy kifejezetten a rakétának nem működött a detonátora, vagy egyszerűen "nem érzékelte" a drónt.

A ritkán látott jelenet jól rávilágit az orosz-ukrán háború egyik nagy újdonságára, a – sokszor kereskedelemben is kapható – drónok nagy mértékű és hatékony bevetésére. Az olcsó, kis méretű, nehéz célpontot jelentő drónok kiválóan alkalmasak felderítésre, tüzérségi célrávezetésre vagy akár önálló csapásmérésre is, ezért mindkét oldal előszeretettel használja, miközben még a legmodernebb légvédelmi rendszerek is a legtöbb esetben képtelenek megfelelően reagálni a drónok jelentette fenyegetésre.

