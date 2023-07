Ennyi volt Prigozsinnak? Kiderült, ki lehet a Wagner csoport új vezetője

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta, hogy a Wagner csoport parancsnokságát egy magas rangú zsoldos vegye át, akit "Szedoj", magyarul "ősz hajú" néven ismernek. A nom de guerre az Európai Unió szankciós dokumentumai, francia hivatalos dokumentumok és orosz médiajelentések szerint Andrej Trosev a Wagner egyik magas rangú parancsnokához tartozik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a közelmúltban azt javasolta, hogy a Wagner csoportot, egy magas rangú zsoldos, a "Szedoj" fedőnéven futó Andrej Trosev vezesse.

Andrej Trosev az Európai Unió szankciós dokumentumai, francia hivatalos feljegyzések, és orosz médiajelentések szerint a Wagner csoport magas rangú parancsnoka. Neves társai között van Dmitrij Utkin, a GRU (orosz katonai hírszerzés) egykori különleges tisztje és a Wagner egyik alapítója.

A Telegram Wagner-párti csatornáin többször "Szedoj" hívójellel azonosították Trosevet, és elismerték, hogy ő a csoport egyik legmagasabb rangú parancsnoka. A Kommerszant című orosz újság idézte Putyint, aki azt állította, hogy Trosev hatékonyan vezette a Wagnert.

Az EU egy 2021-es dokumentumban "a Wagner csoport ügyvezető igazgatójaként (kabinetfőnökeként)" említette Trosevet, továbbá a csoport egyik alapító tagjaként is azonosították. Az EU továbbá kijelentette, hogy Trosev fontos szerepet játszott a Wagner-csoport szíriai, különösen Deir al-Zórban végrehajtott katonai műveleteiben, ami jelentősen hozzájárult Bassár el-Aszad szíriai elnök háborús sikeréhez.

Hivatalosan Trosev április 5-én született Leningrádban (ma Szentpétervár), bár az orosz források és a nyugati szankciós dokumentumok között van némi eltérés a születési évét illetően. A Szovjetunió afganisztáni háborújában szolgált, majd később csatlakozott az orosz gyorsreagálású különleges erők SZOBR nevű egységéhez, és a Szovjetunió összeomlása után az orosz hadseregben szolgált az Észak-Kaukázusban.

Trosev kétszer is megkapta a Vörös Csillagrendet az afganisztáni szolgálatáért, és Oroszország legmagasabb kitüntetését, Oroszország Hőse címet is neki adományozták, amiért 2016-ban az Iszlám Állam fegyveresei elleni támadást vezette a szíriai Palmürában. Az orosz médiában 2017-ben felbukkant egy olyan 2016-os fénykép is, amelyen Putyin Trosev és Utkin mellett látható.

