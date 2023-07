Hírszerzési jelentés: ilyen még soha nem történt az orosz haditengerészettel

A jelentés szerint kedden az orosz állami média arról számolt be, hogy az orosz Északi Flotta nukleáris meghajtású tengeralattjárói nem vesznek részt a hónap végén Szentpéterváron megrendezésre kerülő haditengerészet napján tartott katonai parádén.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2023.Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/zjKawRonSb