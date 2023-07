Szivárognak a felvételek: tovább zajlik az orosz fegyveres erők ékkövének felőrlése

A június elején kezdődő ukrán offenzíva a déli szárnyon lényegében mindenféle légi és légvédelmi támogatás nélkül, hónapok alatt kiépített orosz védvonalaknak rohant neki. Ennek következében több modern, nyugati harckocsi és egyéb páncélozott harcjármű is odaveszett.

A sikertelen frontális rohamok következtében, Kijev visszatért a tavaly nyár végén alkalmazott stratégiájához: az orosz utánpótlási vonalak és tüzérség megsemmisítéséhez. Ebben a lassú, felőrlése törekvő taktikában nagy segítséget nyújtanak a nyugati szövetségesektől kapott különböző tüzérségi rendszerek, legfőképp az amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetők.

Az alábbi felvételen egy Petrivka környékén megsemmisülő 2Sz5 Giacint–Sz 152 milliméteres önjáró tarack látható. Az önjáró löveget egy drón segítségével derítették fel, majd egy GMLRS segítségével lőtték ki.

Ezen a felvételen egy, 20 kilométerrel a frontvonal mögött lévő BM-27 Uraganra (második videó) és egy BM-21 rakéta-sorozatvetőre (első videó) csaptak le.

20km behind the front, outside of Pokrovske, Zaporizhia Oblast, Ukrainian forces hit a Russian BM-27 Uragan with a pair of M30A1 GMLRS rockets. pic.twitter.com/1zU8AtykGs