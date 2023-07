Folytatódhat a Wagner kalandja? - Gyorsan fordulnak a szelek

Június 24-én megdöbbentő felvételek járták be a világot, orosz zsoldoskonvojok vonultak Moszkva felé hosszú kocsisorokban. A Wagner alakulatai ellenállás nélkül bevették Rosztovot és Voronyezst is, Moszkvától már mindössze párszáz kilométerre jártak, amikor végül lefújták az akciót. Az események Oroszországban sokkot okoztak, és megrendítették a szervezet teljes jövőjét.

A katonai magánvállalatok hivatalosan tiltottak Oroszországban, azonban már nagyon régóta mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy számos ilyen félkatonai szervezet működik az országban és az országon kívül egyaránt. Prigozsin kiterjedt céghálózatának azonban egyértelműen a Wagner az ékköve, egészen bizonyos, hogy az utolsó pillanatig küzdeni fog a megtartásáért. A zsoldossereg egyszerre biztosít politikai, katonai és gazdasági előnyöket számára és az oroszok mintegy „meghosszabbított karjaként” az oroszoknak is.

2017 után már a Kreml jóváhagyása mellett, az orosz titkosszolgálatokkal együttműködve tudtak terjeszkedni Afrikában. Fontos nyersanyagokhoz fértek hozzá Afrikában, például a kőolajhoz, földgázhoz, drágakőhöz, aranyhoz, és más ásványi anyagok bányáihoz. Oroszország ezekkel az afrikai nyersanyagokkal kereskedik a lazán szabályozott piacokon, hogy ezzel is tompítsa a nyugati szankciók hatását.

A 2022-es orosz inváziót követően a nyugati szankciók jelentősen befolyásolták az orosz célokat Afrikában, ezért ki kellett találni valamilyen kiskaput. Ehhez kapóra jött a térségben már egyébként is erre a célra használt Wagner csoport.

Oroszország ezenkívül diplomáciai befolyásszerzésre is használja a csoportot,

hogy azok az országok, ahol a zsoldosok be lettek vetve, támogassák törekvéseit az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetekben.

Az Egyesült Államok szerint a Wagner csoport ellentétes hatást ér el ott, ahol megjelenik.

Washington azzal vádolja a szervezetet, hogy destabilizáció és kizsákmányolás kíséri a zsoldosok tevékenységét. Az amerikai hatóságok és Antony Blinken külügyminiszter is óva intette az afrikai országokat a Wagner csoport szolgáltatásainak igénybevételétől, mivel szerintük csak jóval nagyobb káoszt teremtenek, mint amilyen korábban volt.

A Wagner felemelkedésének biztosítéka Afrika volt, itt már majdnem egy évtizedes tapasztalattal bírnak a helyi konfliktusokban. Mivel nem szokásuk finomkodni, és az emberi jogi aggályok sem különösebben zavarják őket, ezért Afrika véresebb vezetői előszeretettel veszik igénybe szolgáltatásaikat. Ezen belül is most különösen a Wagner számára egyik legkényelmesebb terepet, a Közép-afrikai Köztársaságot vesszük górcső alá.

A Közép-afrikai Köztársaság nyersanyagokban gazdag ország és mindössze 1960-ban nyerte el a függetlenségét, korábban francia gyarmat volt.

Miután önálló országgá vált az országban egymást követték a véres konfliktusok, és a politikai puccsok.

Kiemelkedett a diktátorok közül Bokassa ezredes története. A katonai vezető 1965-ben vette át a hatalmat a szegény országban, majd 1976-ban császárrá koronáztatta magát. Az újdonsült uralkodó olyan nagyszabású ceremónián iktatta be magát új pozíciójába, hogy az ünnepségek költségei gyakorlatilag összeomlasztották az ország gazdaságát. Három évvel később francia segítséggel végül megdöntötték a közép-afrikai császárt.

Ezt követően sem nyugodtak meg a kedélyek, állandó politikai instabilitás jellemezte az országot. 2001-ben puccskísérlet volt fővárosban, ezt azonban a kormányerők már akkor zsoldosok segítségével szorították vissza. Több mint két évtizede még nem orosz, hanem líbiai zsoldosok szolgálták a közép-afrikai kormányt. Egy évre rá azonban egy megerősödött lázadást már nem voltak képesek megfékezni, és kudarcot vallottak a külföldi militáns csapatok is. A belpolitikai csatározások mellett külső konfliktusok is terhelték az ország rövid történelmét, 2004-től 2007-ig háború volt Szudán, Csád és a Közép-afrikai Köztársaság erői között.

A KEDÉLYEK AZÓTA SEM NYUGODTAK MEG, FOLYAMATOSAK A POLITIKAI CSATÁROZÁSOK, A LÁZADÁSOK ÉS FELKELÉSEK A KORMÁNYCSAPATOK ELLEN.

Az ország minden szempontból igen vegyes képet mutat, mind vallásilag, mind etnikailag, mind pedig nyelvi szempontból is hatalmas kavalkád van a Közép-afrikai Köztársaságban. Ez a megosztottság segíti, hogy ellenérdekelt csoportok összecsapásairól szóljon a modern történelem, illetve hogy az ország erőforrásait senki ne tudja megfelelően kiaknázni. Emiatt az ország jelenleg a világ egyik legszegényebb országa, a gazdasága pedig rendkívül fejletlen.

AZ ILYEN ZŰRZAVAROS TERÜLETEK KIVÁLÓ terepet nyújtanak A WAGNERHEZ HASONLÓ FÉLKATONAI SZERVEZETEK SZÁMÁRA.

A Wagner-zsoldosok 2018-ban jelentek meg a Közép-afrikai Köztársaságban, akkor még mintegy ezer fővel. A feladatuk akkor Faustin-Archange Touadéra közép-afrikai elnök védelme volt a lázadók ellen; a támadások többnyire az ország fővárosát, Banguit érték.

2017-ben az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyta az orosz kiképző missziót,

azonban ez nem a zsoldosok misszióját takarta volna eredetileg.

Már 2019-ben arról írt a CNN, hogy Az oroszok jelenléte egyáltalán nem volt titok a Közép-afrikai Köztársaságban. Plakátokon hirdették az orosz oltalom hatékonyságát, oroszok képezték ki a hadsereg katonáit, és az egyik rádióállomáson orosz nyelvleckéket sugároztak. A haderőt is orosz fegyverekkel látták el, ezek jelentik az afrikai ország felszerelésének alapjait.

A Wagner sikerességében kiemelkedő volt, hogy nemcsak a félkatonai tevékenységeket vállalták, hanem megbízásra akár propagandakampányokat vagy dezinformációs tevékenységeket is folytattak.

A Közép-afrikai Köztársaságban a gazdasági élet jelentős szereplőjévé lépett elő a Wagner, felügyeletet szereztek arany- és gyémántbányák felett is, és a szervezet faiparba is bekapcsolódott. A zsoldosok létrehozták a saját fedőcégeiket, melyekkel kikerülnék a nemzetközi szankciókat. A csoport egyik legfontosabb helye a közép-afrikai Ndassima aranybánya, amit a Midas Resources vállalaton keresztül üzemeltetnek. A vállalatot 2023 június végéig elkerülték a szankciók, a zsoldoslázadást követően viszont az Egyesült Államok korlátozásokkal sújtotta a kereskedelmét.

