Odesszát bombázták az oroszok, gigantikus támadás készül Kupjanszk ellen - Háborús híreink szerdán

Miután napokig nem voltak pontos információk a Kliscsijivka környéki front helyzetéről, most már az orosz források is kezdik elismerni, a település körüli magaslatok az ukrán fegyveres erők kezére kerültek. A Rybar orosz Telegram-csatorna azt is elárulta, mi vezetett az ukrán erők sikeréhez.