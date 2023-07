Lecsapott a tűpontos ukrán tüzérség: elveszett a fronton a világ legnagyobb kaliberű aknavetője

Úgy néz ki, az ukrán haderő továbbra is elsősorban az orosz tüzérségi rendszerek likvidálására fókuszál a frontvonal több szakaszán. Most a 2014 óta orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck városa környékén lépett akcióba az ukrán precíziós tüzérségi képesség.

A Ukraine Weapons Tracker által közzétett felvétel szerint egy 2Sz4 Tyulpan típusú aknavető-rendszert likvidáltak az ukránok a település körül, nagyon úgy fest, hogy az eszközt egyetlen lövéssel sikerült likvidálni.

: Another 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled mortar was destroyed by the Ukrainian army with precision counter-battery fire in the city of . #Ukraine