Magas állami kitüntetést adott Szijjártó Péter a volt török külügyminiszternek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter "Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozat" kitüntetésben részesítette csütörtökön Budapesten volt török kollégáját, Mevlüt Cavusoglut, a két ország barátságának elmélyítéséért.

A tárcavezető a ceremónián a közelmúlt példátlan kihívásait részletezte, és úgy fogalmazott, hogy „bajban ismerszik meg az igaz barát", rámutatva, hogy Mevlüt Cavusoglu mindig igaz barátja volt Magyarországnak, és remélhetőleg az lesz a jövőben is. Úgy fogalmazott, hogy kettőjük kapcsolata is barátságként írható le, soha nem volt olyan nehéz helyzet, amikor ne vették volna fel egymásnak a telefont.

Szijjártó Péter laudációjában felidézte legelső, 2015-ös találkozójukat, amikor is az egyik legfőbb kérdés az orosz földgáz esetleges törökországi tranzitjának lehetővé tétele volt, ami akkor elég utópisztikusnak tűnt. Most viszont rámutatott:

Ha nem lenne a Török Áramlat vezeték, ha nem tudnánk Törökországon keresztül földgázt venni, akkor Magyarország biztonságos energiaellátásáról nem is beszélhetnénk.

Fontos kézzelfogható eredményként említette még azt is, hogy a magyar állampolgárok mára személyi igazolvánnyal is vízummentesen utazhatnak Törökországba, ami akkoriban szintén hihetetlennek tűnt. "Az is fontos alapja a barátságnak, hogy két olyan külpolitikai stratégia találkozik itt, amely a kölcsönös tiszteletre épül.”

Kitért rá, hogy egykori török hivatali partnere nevéhez fűződik az Ukrajnában háborúzó felek közötti eddigi egyetlen sikeres közvetítés, a fekete-tengeri gabonamegállapodás tető alá hozása. Ezzel - mint mondta - hónapokon át sikerült enyhíteni az élelmezési válságot a világ számos pontján. A gabonamegállapodás egyébként éppen a napokban omlott össze és egyelőre zavarosak a körülmények, hogy mikor és milyen formában folytatódhat:

A miniszter üdvözölte, hogy Mevlüt Cavusoglu lesz majd a török delegáció vezetője a NATO parlamenti közgyűlésében, és úgy fogalmazott, hogy az észak-atlanti szövetség ülésein felüdülés volt őt hallgatni, racionalitásra épülő megjegyzései mindenkinek a javára válhattak, ugyanis "a józan ész ott sem mindig sűrű vendég".

Azt is hangsúlyozta, hogy a kitüntetés ez esetben kettős jelentéssel bír, részben a múltnak, részben a jövőnek, a továbbra is remélhetőleg szoros együttműködésnek szól.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert