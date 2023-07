Odesszát bombázták az oroszok, gigantikus támadás készül Kupjanszk ellen - Háborús híreink szerdán

A kereskedelmi forgalomban kapható műholdképek alapján számos földrajzi kérdést meg lehet vizsgálni: aszályveszély, erdőírtás és a cannabis illegális termelése néhány példa. E felvételek arra is alkalmasak, hogy az egyes országok laktanyáit megvizsgálva kövessük a páncélos technika mennyiségét. Oroszország 2200 darabos és Ukrajna 600 darabos harckocsi veszteségének a raktári készletekre gyakorolt hatását mutatjuk be konkrét központi harckocsitároló bázisok (ЦТРБ) műholdképein keresztül. A koordináták segítségével az olvasó is megtekintheti őket.