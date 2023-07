Szivárognak a kínos információk: a kínai főkonzulátust is érintette az orosz rakétacsapás

Oleh Kiper az Odesszai Regionális Katonai Igazgatóság vezetője elmondása szerint az egyik, polgári épületbe csapódó orosz rakéta következményeként megrongálódott a városban található kínai konzulátus épülete is.

A szerda éjszakai rakétacsapásoknak eddig egy áldozata, és négy sérültje van, a konzulátus közelében becsapódó rakéta nem okozott sérüléseket. Kiper képeket is mellékelt a sérülésről.

Chinese consulate damaged in Odessa as a result of Russian missile attackSince the beginning of the war this is the first property of another country in Ukraine, attacked by . And its the property of the only ally has - China See why nobody wants to be s friend? pic.twitter.com/9wtp8enDBz