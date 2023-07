Lebombáznák a Rheinmetall gyárát az oroszok – Erős választ adott a német hadiipari óriás

Oroszország azzal fenyegette meg a Rheinmetallt pár napja, hogy legitim katonai célpontnak tekintik majd az Ukrajnában létrehozandó üzemüket. A német hadiipari óriás erre válaszul azt nyilatkozta, hogy saját gyártmányú légvédelmi rendszereiket is viszik majd az üzem védelméhez.

A Rheinmetall pár napja jelentette be, hogy páncélozott járműveket gyártó üzemet tervez létrehozni Ukrajna területén. Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője erre reagálva azt mondta: az üzem legitim katonai célpontnak minősül, vagyis az orosz nagy hatótávolságú csapásmérő képesség célba fogja venni.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Bildnek adott interjút, melyben reflektál egyebek mellett az orosz fenyegetésre is.

Papperger azt mondja: nem rettenti el terveitől az orosz fenyegetés, a Rheinmetall továbbra is kiszolgálja Ukrajna igényeit a szabadság és demokrácia védelmében.

Hozzátette: a Rheinmetall viszi majd az üzem védelméhez saját gyártmányú légvédelmi eszközeit is.

A Rheinmetall légvédelmi rendszerei közül az Oerlikon légvédelmi gépágyúcsalád a legismertebb, de rendelkeznek nagy energiájú lézeres (HEL) légvédelmi rendszerekkel is, illetve van légvédelmi rakétarendszerük (SkyKnight) is. Ezek az eszközök statikus védelemként és harcjárműre integrálva is képesek működni.

A német hadiipari vállalat vezetője arra is kitért, hogy az üzemben KF51 Panther típusú harckocsikat, nehézlőszereket fognak gyártani, illetve létrehoznak majd egy javítóüzemet is, ahol Fuch páncélozott szállító harcjárművek karbantartási munkálatait fogják majd elvégezni.

A létrehozandó üzem az ukrán sajtó szerint évi 400 Panthert fog gyártani és 12 héten belül kezdi meg működését.

Címlapkép forrása: Rheinmetall AG