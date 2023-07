Miért támadja Ukrajna Bahmut térségét, ha nincs stratégiai jelentősége a városnak? – Itt van öt lehetséges magyarázat

Bár már a nyári offenzíva kezdetén is voltak próbálkozások Ukrajna részéről, hogy előrehaladást érjen el Bahmut térségében, az erőfeszítések az elmúlt hetekben felerősödtek, miközben a déli területeken alábbhagyott az orosz állások elleni szárazföldi támadások intenzitása. Kijev most jelenleg három területen próbálja meg áttörni az orosz védvonalakat, ebből az egyik cél pedig úgy tűnik, a pár hónappal ezelőtt elvesztett Bahmut bekerítése és visszafoglalása. Itt van 5 lehetséges magyarázat arra, miért váltott hirtelen irányt az ukrán haderő.

Hogy alakult a szektor az offenzíva előtt?

Bahmut orosz ostroma, vagy ahogy a várost elfoglaló Wagner-zsoldosvezér, Jevgenyij Prigozsin nevezte, a „bahmuti vérszivattyú”, közel 9 hónap után, orosz győzelemmel ért véget. Május végén a Wagner-csapatok már a település legnyugatibb pontjait is (legalábbis, ahol épületek voltak találhatóak) ellenőrizték.

Ezzel szemben Ukrajna május közepétől egy korlátozott ellentámadást indított a szektorban, főként az egykor 70 ezer fős város szárnyain. A májusi ellentámadás a várostól északra, Bohdanivka irányából zajlott Berhivka-Jahidnye irányába, míg délen az Ivaniszkétől délre található orosz kiszögellést igyekeztek felszámolni, és Kliscsivka felé törtek előre.

At the 15th month, military officers of PMC pic.twitter.com/xlwjsFqStz — Rybar (in) May 11, 2023

A váratlan ukrán ellentámadás már az első napokban gyors sikereket hozott, a csapatok északon a berhivkai víztározóig, délen pedig egészen a Kliscsijivka alatti magaslatokig jutottak. A szárnyakon indított támadás azonban még mindezek ellenére sem volt képes megállítani a Wagner településen belüli előretörését, és 2023. május 20-án Jevgenyij Prigozsin bejelentette a város elfoglalását.

️ Battle for Bakhmutsituation by the end of May 14, 2023 pic.twitter.com/nXNH1sp10s — Rybar (in) May 14, 2023

Így kezdődött az ukrán ellentámadás

A június elején meginduló ukrán offenzíva első napjaiban három fő irányvonalat lehetett felrajzolni a térképre: Zaporizzsjában Orihiv és Lobkove térségében, a második tengely Donyec megye nyugati részén Velika Novoszilka és Vuhledár szektorokban jött létre, míg az ellentámadás harmadik hangsúlyos pontjává Bahmut vált.

retrospective 1263 June 10, 2023 Armed Forces of Ukraine losses in equipment, Zaporozhye direction (you can expand image) sources @rybar — Jean (Stürgoen) June 10, 2023

Az első napok áttörési kísérletei a két déli frontszakaszon erősen mérsékelt sikerrel indítottak, ezzel párhuzamosan pedig hatalmas veszteségekkel jártak. Az orihivi zónában továbbra sem sikerült elérni Robotnye települést, míg a Velika Novoszilka szektorban korlátozott előretörésről és a rivnopili kiszögellés felszámolásáról beszélhettünk, stratégiai áttörésről viszont egyik részen sem.

Az első hetekben Bahmut környékéről érkezett a legkevesebb hír az ukrán offenzíváról, bár a támadási irányok az első hetekben sem változtak láthatóan (Berhivka és Kliscsijivka). Július első hetében (párhuzamosan a déli offenzíva lassulásával) azonban felerősödtek Ukrajna próbálkozásai a keleti régióban.

Július 9-én biztosan elfoglalták Berhivka egy részét, azóta azonban úgy tűnik, ismételten kiszorultak a faluból. Az alábbi, 15-én előkerült felvételek alapján az ukrán csapatok elhagyták a falu nyugati részét, és a kifelé vezető utat elaknásították. 13-án egy orosz T-90M, 15-én egy T-80BV harckocsi esett áldozatul az aknáknak. Ez alapján az ukrán fegyveres erők a falu közelében rendelkeznek pozíciókkal.

Russians keep sending tanks down the same road, just to check if Ukrainian mined the street West of Berkhivka during their withdrawal.Surprise: They did.Above destroyed T-90M in the background. pic.twitter.com/eUCQLWOAmr — Julian (Röpcke) July 15, 2023

Az ukrán fegyveres erők a várostól déli irányban is próbálkoznak. Július elején orosz források állították, Ukrajnának sikerült bevennie Kliscsijivka települést, később azonban kiderült, a falu körüli stratégiai fontosságú magaslatokért zajlott, és zajlik mostanában is a harc, többek között a csecsen egységeket is átdobta Oroszország a település védelmére.

Jelen pillanatban még erősen vitatott a magaslatok feletti uralom, bár egyes oroszpárti térképkészítők is kezdik elismerni a védelmi pozíciók elvesztését.

Soledar direction(July 18, 2023)Fierce fighting continues on the flanks of Bakhmut. Russian artillerymen together with Airborne Troops repel enemy attacks in the Berkhivka area.However, in the area of Klishchiivka the combined assault groups of the AFU 3rd and 5th Assault pic.twitter.com/HpNlQFcCiJ — Rybar (Force) July 18, 2023

Ezen kívül Ukrajna egy harmadik ponton is igyekszik áttörést kierőszakolni, igaz, ott sokkal kisebb nyomást fejt ki az orosz állásokra. Bahmuttól északkeletre, Rozdolivka körüli állásokból Szoledár irányába próbálkoznak támadásokkal, valószínűleg azért, hogy a Szoledártól nyugatra, februárban elért orosz eredményeket semmissé tegyék.

Miért vált ennyire fontossá ismét Bahmut? – 5 lehetséges magyarázat

1. Védvonalak

Az ukrán fegyveres erőket nagyon kiterjedt orosz védvonalak várták Zaporizzsja megye területén, Tokmak felé legalább négy kiterjedt orosz védelmi rendszer működik. A Szurovikin-vonalnak is hívott védelmi rendszeren hónapokon keresztül dolgozott Oroszország, miután minden jel arra mutatott, Ukrajna következő célpontja a Krím-félsziget és Herszon megszállt területeinek leválasztása lesz, ennek érdekében pedig déli irányban folytat majd offenzívát.

Ezzel szemben Bahmut térségében nem volt lehetősége felkészülni és mélységi védelmet kialakítani az orosz csapatoknak. Szoledárt és Kliscsijivkát januárban, az ettől nyugatra fekvő területeket pedig márciusban foglalták el az orosz csapatok, míg magát a várost csak május végén sikerült.

A relatíve rövid idő alatt Oroszország nem tudott olyan jól megerősített, mélységi védelmet kialakítani A Bahmuti szektorban, mint a déli régiókban, így elviekben Ukrajna könnyebben érhet el áttörést.

Combining 's (of ) fortification data w/ ISW control-of-terrain map data of the conflict, in this map shows Ukraine contested settlements along several axes in & region as of June 10.Full story: @bradyafr — ISW (@TheStudyofWar) June 12, 2023

Olekszandr Bakulin ezredes, a város körül harcoló 57. ukrán dandár parancsnoka azt állította, az elmúlt időszakban sokat javultak az erőviszonyok, a "kegyetlen" Wagner-zsoldosokat gyengébb reguláris alakulatok váltották fel.

Az ukrán tiszt még azt is kijelentette, hogy a katonai bölcsességekkel ellentétben a jelenlegi offenzívája sokkal kisebb áldozatokkal jár, mint korábban a település védelme.

Ha egy kis erőfeszítést teszünk, Bahmutot bekeríthetjük

– mondja Bakulin ezredes.

2. Morál

A település a „vérszivattyú” időszakában mindkét oldalon szimbolikus jelentőségre tett szert. Ukrajnában az orosz támadás elleni ellenállás szimbóluma volt nagyon sokáig (a közösségi médiatérben például rengeteget használták az ukránbarát fiókok a „Bakhmut holds” – azaz „Bahmut kitart” jelmondatot), míg orosz színtéren az egyetlen komolyan vehető harctéri eredményként lehet felmutatni a város elfoglalását az elmúlt egy évből.

Mindkét fél háborús propagandája is ráerősített a várost körüllengő mítoszra. Mind Oroszország, mind Ukrajna azt állította, hogy ellenfele a legjobb egységeit, fegyverzetét veti be a város elfoglalása/védelme érdekében. Egyes háborús kommentátorok még a háború mindent eldöntő csatájának is titulálták, amely a másik fél morális összeomlásához vezethet a frontvonalakon.

Bahmut eleste azonban nem jelenti a település „szakralitásának” elvesztését. Oroszország számára ez továbbra is egy Ukrajna felett aratott győzelem, ráadásul egy hosszú, nehéz csatában megszerzett "trófea". A túlértékelt győzelem azonban magával hozta a „kötelezettségeket” is. Egyszerűen Oroszország nem engedheti meg magának azt – legalábbis a harctéri morál szempontjából -, hogy elveszítse a nagy áldozatok árán megszerzett települést.

TOVÁBB SÚLYOSBÍTJA EZT A TÉNYT, ISMÉTELTEN MORÁLIS SZEMPONTBÓL, HOGY EZ MOSZKVA EGYETLEN, szabad szemmel is látható TERÜLETI nyeresége az ELMÚLT EGY ÉVBŐL.

Ukrajna számára is presztízskérdés a település birtoklása, legalábbis Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnokának legutóbbi nyilatkozatából kiderül, két hónappal a város ostromát követően sem adták fel a város visszaszerzéséről szóló terveket.

Sok testvérünket, katonáinkat elvesztettük, amikor Bahmutot védtük. Egyszerűen vissza kell szereznünk

- mondta Szirszkij.

3. Átcsoportosítás kikényszerítése

Az is elképzelhető, hogy Ukrajna arra törekszik, hogy Oroszországot a csapatai áthelyezésére kényszerítse. Már most vannak arra utaló jelek, hogy Moszkva egységeket dob át a város körüli védelmének megerősítése érdekében – többek között a csecsenekből álló „Ahmat” alakulatot is áthelyezték Kliscsijivka védelmére (korábban „néhány donyecki falu” elfoglalása lett volna a feladatuk).

Ezen kívül az ukrán szárazföldi erők parancsnoka, Olekszandr Szirszkij is azt nyilatkozta, hogy Oroszország a tartalékait Bahmut térségébe vezényli.

Ugyanakkor, Igor „Sztrelkov” Girkin orosz szakadár parancsnok szerint Oroszország élőerő tekintetében nem rendelkezik olyan kiemelkedő mennyiségű tartalékkal, így az újabb egységek bahmuti szektorba vezénylését egy idő után kénytelen lenne más régiókból elvont erőkből pótolni.

Sztrelkov borúlátó gondolatainak némileg ellentmond, hogy Oroszország egy nagyobb méretű offenzívát indított a Kupjanszk-Szvatove frontvonalon, Ukrajna északkeleti részén.

Nem elképzelhetetlen, hogyha a bahmuti ukrán ellentámadás sikeresen folytatódik, Moszkva kénytelen lesz leállítani a Harkiv megyében kibontakozóban lévő támadását, esetlegesen pedig egységeket kell átvezényelnie más frontszakaszokról.

4. A tavalyi forgatókönyv

Lehetséges az is, hogy a kijevi katonai vezetés ismét a tavaly sikeresen alkalmazott stratégiát igyekszik felújítani. Az akkor, Herszon térségére koncentrált offenzíva elvonta az orosz erők figyelmét, így Ukrajna képes volt váratlanul a front egy másik területén, Harkiv régióban ellentámadásba lendülni, és gyors eredményeket elérni.

Nem elképzelhetetlen megoldás, hogy a délen elakadt offenzíva következtében Ukrajna átcsoportosítja erőforrásait egy „könnyebben” támadható szektorra, miközben a tüzérsége segítségével fokozatosan puhítja fel a Szurovikin-vonalat.

Implicit módon tovább gyengítheti a déli védelmi rendszert az is, ha

MOSZKVA SZÜKSÉGSZERŰNEK tartja A CSAPATOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁT BAHMUT VÉDELMÉRE, A FENTEBB MÁR RÉSZLETEZETT OKOKBÓL.

Nem szabad elfeledni azt a tényt sem, hogy Ukrajna a tél-tavasz folyamán nyugaton kiképzett, és NATO-fegyverekkel felszerelt dandárjainak jelentős részét (20-30 ezer embert) még továbbra sem vetette be, egyik fő irányvonalon sem.

5. Déli, kudarcos ellentámadás

A Krím felszabadítására indult tavaszi (időben inkább nyári), erőteljesen beharangozott offenzíva egyáltalán nem úgy kezdődött, ahogy azt eredetileg Ukrajna tervezte, és ahogyan azt a túlfűtött médiumok jósolták.

A déli régiókban azóta is akadozva halad az ukrán offenzíva, a Kijev felé támasztott elvárásokhoz képest minimális eredményeket hozott az ellentámadás első másfél hónapja. A frontális támadásokat az első napokban szétverte Oroszország, a Szurovikin-vonalon tapasztalható védelem tüzérségi felőrlésére pedig hosszú időre van szükség.

Update:Over the weekend, advanced into Staromaiors'ke, on the Southern front. The settlement is now contested. pic.twitter.com/oSViPeLO2u — War (Mapper) July 17, 2023

Ukrajna azonban kényszerhelyzetben van: nyugati szövetségesei és támogatói eredmények felmutatását várják tőle (hiába figyelmeztetnek a katonai szakértők erre a hibás politikára), így hát igyekszik egy olyan fronton, Bahmut térségében eredményt elérni, ahol kevésbé jelentős védelmi vonalakkal néz farkasszemet.

Fontos-e igazából Bahmut?

Ha Ukrajna képes lesz visszafoglalni a települést és környékét, lehetőséget teremthet magának egy olyan offenzívára, amely a 2014-ben elszakított területeket célozná. Keleten Popaszna település biztosíthatja a betörést Luhanszk megyébe, míg déli irányban Horlivka elfoglalása lehet az az ugródeszka, amely megteremti a régió központjának számító Donyeck város ostromát.

A település alapvetően egy olyan logisztikai központot jelent a Donbaszban, amely fontos közúti és vasúti összeköttetésekkel rendelkezik mindkét fél számára egy további offenzíva szempontjából. A településről főút vezet Szlovjanszk és Kramatorszk, az ukrán adminisztrációs központok és megerősített városai irányába, míg Ukrajna céljai szempontjából a szakadár népköztársaságok elleni támadásnak biztosítana erős alapot.

A címlapképen egy ukrán dróncsapat operátorai láthatóak, 2023. július 16-án, Bahmut közelében, az ukrajnai Donyecki területen. Az egység és a két katona is több, mint fél éve tevékenykedik a város körüli harcokban. Címlapkép forrása: Paula Bronstein/Getty Images