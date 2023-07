70 éves tankot küldött a frontra Ukrajna – Nem lett jó vége

Megsemmisített az orosz haderő egy ukrán M-55S típusú harckocsit valahol Kreminna térségében. A harcjárművet egy drón azonosította, majd valószínűleg egy 2K25 Krasznopol típusú, 152 milliméteres tüzérségi lövedékkel tették harcképtelenné.

: A Ukrainian M-55S tank was destroyed by a strike of the Russian army near Kreminna, Oblast. #Ukraine