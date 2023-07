Aknára futott egy ukrán Leopard 2-es - Mutatjuk, mi maradt belőle

Több oroszpárti és ukrán közösségi oldal is megosztott egy korábban nem látott felvételt, melyen egy harcképtenné vált ukrán Leopard 2A4-es harckocsi látható. A videót valószínűleg ukrán katonák készítették, a felvételen szereplő Leopard 2-es aknára futott (és egyes források szerint egy páncéltörő rakétát is kapott).

A harcjármű mindkét lánctalpát elvesztette és minimális külső sérülést szenvedett, de valószínűleg meg lehet javítani, ha az ukránok ki tudják menteni a harctérről.

A Ukrainian Leopard 2A4 damaged by a landmine and an ATGM strike in the Zaporizhzhia front, will be recovered and repaired soon. pic.twitter.com/f6Lpv4xOSy