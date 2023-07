Hatalmas tűzoszlop jelent meg Csudniv felett – Fájdalmas veszteség érte az ukránokat?

A térségben készült műholdfelvételek alapján a támadásra valamikor július 17. és 19. között kerülhetett sor. A találat egy régóta ismert fegyverraktárat ért.

Footage showing the reported Destruction of a Ukrainian Arms Depot near the Town of Chudnov in the Zhytomyr Region sometime between the Dates of July 17th and 19th as the result of a Russian Shahed-136 Kamikaze Drone Strike. pic.twitter.com/XIE3Ai4HZn

A felvételen látható másodlagos robbanások miatt egyes források azt feltételezik, hogy Ukrajna nagy mennyiségben tárolhatott a katonai létesítményben kazettás bombákat. Ezeket a vitatott fegyvereket az Egyesült Államok nemrégiben szállította Kijevnek, hogy pótolja a hagyományos lőszerek mennyiségében jelentkező hiányosságokat.

Más források szerint a felvételen egy régi, mindenki által ismert, kiszolgált tüzérségi eszközök lerakata látható, ahol Ukrajna már elavult, harcban nem alkalmazható lőszert tárolt csak.

On page 13 and 57 of a report titled Aging Stocks of Ammunition and SALW in Ukraine: Risks and Challenges published by Bonn International Center for Conversion (BICC) in 2005. They made a list of equipment that was stored at this site approximately 330 standard rail cars or pic.twitter.com/eBkSWCbVju