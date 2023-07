Az autóipar megoldhatta legégetőbb problémáját, de van egy rossz hírünk

Mostanra fordulóponthoz ért a világ járműipara, kockázatok ugyan vannak, de sikeresen túljutott a félvezető-válságon, amely hatalmas kieséseket eredményezett a termelésben az utóbbi években. Ugyanakkor az iparági szereplők öröme aligha lehet felhőtlen, hosszú éveket kell még várniuk arra, hogy a globális járműgyártási és járműértékesítési számok elérjék a koronavírus-járvány előtti szinteket.

A globális chiphiány elképesztő kieséseket okozott a gyártásban a világ járműiparának az utóbbi években. Az S&P Global Mobility becslése szerint 2021-ben több mint 9,5 millióval, 2022-ben pedig mintegy 3,5 millióval kevesebb jármű gördült le a gyártószalagokról a félvezetők súlyos hiánya miatt.

Az utóbbi évek nehézségeit követően azonban egyre ritkábban okoz fennakadásokat a termelésben a félvezetők hiánya, 2023 első felében a kifejezetten a chiphiánnyal összefüggésben azonosítható veszteségek mintegy 524 ezer darabra csökkentek globálisan. Bár a félvezetők kínálata továbbra is korlátozott, a kiszámíthatóbb rendelkezésre állás lehetővé tette az autógyártók számára, hogy kiigazítsák gyártási ütemterveiket.

Éppen ezért a szakértők már úgy látják, a fennálló kockázatok ellenére a világ járműipara túl van a félvezető-válságon.

Mark Fulthorpe, az S&P Global Mobility globális járműgyártásért felelős ügyvezető igazgatója kijelentette:

Most olyan helyzetben vagyunk, amikor az autóipar alkalmazkodott a chipek korlátozott kínálatához, és ennek eredményeként sokkal kisebb a valószínűsége, hogy jelentős zavarok érik.

Fulthorpe beszélt arról is, hogy becsléseik szerint a jelenlegi félvezető-ellátási szintek mellett negyedévente mintegy 22 millió jármű legyártása megoldható globálisan. Fontos azonban kiemelni, hogy az alkalmazott egyre összetettebb infotainment-rendszerek, a fejlett biztonsági és járműautonómia rendszerek tovább növelik az iparág félvezetők iránti igényét.

Phil Amsrud, az S&P Global Mobility beszállítói és alkatrészekkel foglalkozó csoportjának vezető elemzője szerint a járművekbe beépített félvezetők értéke 2020-ban átlagosan 500 dollár volt autónként. Előrejelzése szerint ez az érték elérheti az 1400 dollárt is járművenként 2028-ig. Ez pedig azt jelenti, hogy a szigorodó szabályozói előírások, az új technológiák megjelenése és az egyre magasabb vásárlói igények hatására a járművekbe szerelt chipek átlagos értéke közel megháromszorozódhat néhány év leforgása alatt.

Amsrud beszélt arról is, hogy a világjárvány előtt az átfutási idő 3-4 hónap volt, vagyis ennyit kellett várnia egy iparági szereplőnek, míg a megrendelt chipek leszállításra kerültek. A 2021-es és 2022-es világjárvány alatt viszont ez a várakozási idő akár egy év vagy annál is hosszabb idő lehetett. Kiemelte, hogy míg más iparágakban - például a mobiltelefonok és a PC-k esetében - az utóbbi időben visszaeső kereslet tapasztalható, addig az autóipari félvezetők iránti kereslet növekszik. Jó hír viszont, hogy néhány chipgyártó ennek az igénynek a kielégítésére állította át a gyártókapacitásait.

A félvezető-válságon túl van a járműipar, de akadnak kockázatok

Az S&P Global Mobility anyagában kiemeli, bár a globális félvezetőválság nagyrészt megoldódott, a chipellátás még mindig bizonyos fokú bizonytalanságot hordoz magában. A kereslet még mindig meghaladja a kínálatot számos chip-típus esetében. Ez a gyakorlatban pedig azt jelenti, hiány van, még akkor is, ha az autóipar ezt a helyzetet ma már sokkal jobban tudja kezelni, mint két évvel ezelőtt.

A globális ellátási láncra továbbra is nyomás nehezedik, és fennáll a további zavarok veszélye.

A szakértők hangsúlyozzák, bár az elektronikai iparban a chipek iránti kereslet az utóbbi időben csökkent, újabb fellendülés várható, miközben a félvezetők autóipari felhasználása tovább növekszik, mindez ismét nyomást helyezhet a chipgyártókra, a beszállítói láncokra.

Rámutatnak továbbá arra is, hogy a geopolitikai kockázatok is fennmaradtak, amint azt Kína július eleji döntése is példázza. Az ázsiai szuperhatalom korlátozta a félvezetők gyártásához kulcsfontosságú két fém exportját, válaszul arra, hogy olyan értesülések jelentek meg, amelyek szerint az amerikai Kereskedelmi Minisztérium további korlátozásokat vezethet be a mesterséges intelligencia chipek Kínába történő értékesítésére. Jól látható, hogy az Egyesült Államok és Kína között továbbra is nagy a kereskedelmi feszültség, a globális félvezető-kínálatra pedig hatással lehet bármelyik fél jövőbeli lépése – emelik ki a szakemberek.

Sokat kell még várni a 100 milliós eladási számra a járműiparban

Az S&P Global Mobility felidézi, hogy 2019 elején, vagyis egy évvel a koronavírusjárvány kirobbanása és az annak hatására bekövetkező globális chiphiány előtt még úgy számoltak, hogy mind a világ járműgyártása, mind a járműértékesítése meghaladhatja éves szinten a 100 millió darabot 2022-ben.

A legfrissebb elemzésük szerint viszont erre a mérföldkőre legalább 2030-ig várni kell, amely azt mutatja, hogy az autóipar növekedési pályája nagyjából egy évtizeddel eltolódott a pandémia előtti várakozásokhoz képest.



A globális járműeladások (narancssárga színnel) és járműgyártás (kék színnel) 2018 és 2030 közötti alakulása, illetve várható alakulása. Forrás: S&P Global Mobility

Ebben az eltolódásban számos tényező szerepet játszott, de a legmeghatározóbb az iparágat sújtó globális félvezető-válság volt.

Az S&P Global Mobility előrejelzése szerint a járműeladások idén elérik a 83,6 millió darabot globálisan, viszont a korábban látott 93 milliós szint legkorábban 2027-ben érhető el a várakozások szerint. A szakértők szerint ez egyben azt is jelenti, hogy a 100 millió darabos járműértékesítés lehetősége 2030 utánra tolódik.

Ami a globális járműgyártást illeti, idén az előrejelzések szerint 85,6 millió jármű gördülhet le a gyártósorokról, köszönhetően annak, hogy az ellátási láncok problémái megoldódhatnak 2023-ban. Jövőre a várakozások szerint már 88 millió darabos termelési évet fogunk látni, a 94 milliót meghaladó járműgyártási számra viszont nem számíthatunk 2028 előtt.

Összegzésként a szakemberek kiemelik, hogy 2023 közepe fordulópontot jelent a félvezető-válságban, a globális méreteket öltő chiphiány megszűnt, többé már nem korlátozza a világ járműgyártását. Ugyanakkor az ellátási láncnak továbbra is lesznek olyan részei, amelyek veszélyt jelenthetnek a termelésre, de ezek a kockázatok inkább időszakosnak, mint rendszerszintűnek tűnnek. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben továbbra is fennállnak geopolitikai fenyegetések a gyártási kapacitások tekintetében, de az iparág Japánban, Európában és Észak-Amerikában is halad a chipgyártó kapacitások bővítésével.

Címlapkép forrása: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images