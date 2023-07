Az odesszai katedrálist is súlyos kár érte a vasárnapi orosz rakétázásban, az olasz kormányfő is felemelte szavát

Portfolio 2023. július 23. 14:47

Az UNESCO védelem alatt álló odesszai történelmi belváros legnagyobb egyházi épületét, a katedrálist is súlyos károk érték a vasárnap hajnali orosz rakétázások idején, amely miatt az ukrán államfő és még az olasz miniszterelnök is felemelte szavát. A várost ért támadások egyébként egy halálos áldozatot követeltek, és 19-en megsérültek, akik közül 14 embert kórházba vittek, és közben hat lakóház is romba dőlt. Az orosz védelmi minisztérium tagadta, hogy ők lőtték volna a katedrálist, inkább azt sugallták, hogy ukrán légvédelmi rakéta találhatta el azt.