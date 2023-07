Elveszíthetik a szocialisták a spanyol választásokat, 50 év után újra kormányra kerülhet a szélsőjobb

A spanyolok megkezdték a szavazást az előrejelzések szerint szorosnak ígérkező parlamenti választásokon, amelyeken Pedro Sanchez miniszterelnök kormányzó szocialistái elveszíthetik hatalmukat, és 50 év óta először egy szélsőjobboldali párt kerülhet kormányra - írja a Reuters.

A spanyol parlamenti választások reggel 9 órakor (0700 GMT) kezdődtek. A választás várhatóan szoros küzdelem lesz, a végeredményt valószínűleg kevesebb mint egymillió szavazat és kevesebb mint tíz hely fogja meghatározni a 350 fős parlamentben.

A előrehozott választásokat Pedro Sanchez miniszterelnök kezdeményezte, miután a baloldal vereséget szenvedett a májusi helyhatósági választásokon. Ez a stratégiai lépés azonban nem biztos, hogy meghozza a kívánt eredményt. A választások előtti felmérések szerint Alberto Nunez Feijoo jobbközép Néppártja valószínűleg győzni fog. A kormányalakításhoz azonban szövetségre kellene lépniük Santiago Abascal szélsőjobboldali Vox pártjával, ami az első olyan eset lenne, hogy Francisco Franco diktatúrájának 1970-es évekbeli megszűnése óta egy szélsőjobboldali párt kerülne kormányra.

A választások időzítése sok spanyolban, akik jelenleg nyári szabadságukat töltik, elégedetlenséget váltott ki. Ennek következtében soha nem látott számú levélszavazást regisztráltak, 2,47 millióan választották azt a módszert, hogy a nyaralóhelyükről adják le szavazatukat.

A Barclays friss ügyféljegyzete szerint a konzervatív Néppárt csekély előnye, valamint a közvélemény-kutatással és a választási részvétellel kapcsolatos általános bizonytalanság miatt még mindig jelentős a status quo fennmaradásának, vagyis a "hung parliament" kialakulásának lehetősége.

A végeredmény nagyban függ attól, hogy Feijoo vagy Sanchez elegendő támogatást tud-e szerezni a kisebb pártoktól a koalíciós kormány megalakításához.

Sanchez kisebbségi szocialista (PSOE) kormánya jelenleg a Sumar platform keretében a szélsőbaloldali Unidas Podemos-szal áll koalícióban. A 2018 óta tartó hivatali ideje alatt progresszív törvényeket fogadott el az eutanáziával, a transzneműek jogaival, az abortusszal és az állatok jogaival kapcsolatban. A PSOE figyelmeztette a választókat, hogy ezeket a jogokat visszavonhatják, ha a Vox a következő kormány tagja lesz.

Feijoo, a PP vezetője, aki a galíciai választásokon veretlenül győzött, megbízható választásként pozicionálta magát a bizonytalan időszakban stabilitást kereső választók számára.

Az új kormány megalakítása azonban hetekig vagy hónapokig tartó, bonyolult tárgyalásokat igényelhet, és akár új választásokat is szükségessé tehet.

A politikai instabilitás azért is jönne rosszkor, mert Madrid idén július 1-től tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki pozícióját, de a kaotikus helyzet a helyreállítási alapok pénzeinek elosztására is hatással lenne.

Címlapkép forrása: Paul Hanna/Bloomberg via Getty Images