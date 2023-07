Alaposan kiosztotta a legnagyobb ellenzéki pártot Meloni: "Jobb meghalni, mint elnyomásban élni"

A legnagyobb olasz ellenzéki párt, az Öt Csillag Mozgalom egyik, meg nem nevezett parlamenti képviselője felvetette azt, hogy Rómának le kéne állítania az Ukrajnába irányuló, egyébként kifejezetten jelentős fegyverszállításokat, mivel meglátása szerint "még mindig jobb egy diktatúrában élni, mint meghalni".

Erre a meglátásra reagált finoman szólva sem visszafogott hangnemben az olasz miniszterelnök:

One of the largest opposition parties in Italy, the 5 Star Movement, continues to call on Meloni to stop sending weapons to UkraineSome of them even claim that it would make it possible for Russia to win the war and thus the killing would stopMeloni answers like a boss! pic.twitter.com/NWd7gOoPQN