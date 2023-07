Felvételek érkeztek a hatalmas krími robbanásról

Hétfőn reggel támadás érte az orosz által megszállt Krím egy városa, Dzsankoj települését. A találat a város mellett található lőszerraktárat érte. A félsziget vezetése szerint egyértelműen Ukrajna felelős a támadásokért; elővigyázatossági szempontokból a térségben szüneteltetik a vasúti és a közúti közlekedést. Egyes hírforrások szerint megkezdődött a lakosság mentése a raktár 5 kilométeres körzetében.

️Ukrainian Army hit a Russian ammo depot in occupied Crimea, Dzhankoi Raion this morning. Evacuation of civilian population within 5km radius has reportedly started. #UkraineRussiaWar

Szergej Akszijonov, a Krím oroszok által kinevezett kormányzója szerint emellett 11 drónt hatástalanítani tudott az orosz légvédelem. A politikus továbbá hozzátette, hogy a támadások során egy lakóház is megrongálódott. Nem világos, hogy a raktárat közvetlenül érte találat, vagy a lelőtt drón maradványai zuhantak a katonai bázisra.

An ammunition depot was hit during a drone attack on Dzhankoi in temporarily occupied .The Russian-appointed so-called head of the peninsula, Sergey Aksyonov, said that the Russian air force allegedly shot down 11 Ukrainian drones overnight. #Crimea