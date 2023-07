Hiába tüntettek tömegek, elfogadta az izraeli parlament az igazságügyi reform egyik kulcselemét

Elfogadta hétfőn az izraeli parlament, a kneszet a kormány igazságügyi reformcsomagjának az észszerűség jogi elvét korlátozó törvényjavaslatát, mely csökkentené a bíróságok hatáskörét.

A kneszet szóvivője azt közölte, hogy a javaslat a 120 tagú törvényhozásban 64 igen szavazatot kapott, ellenszavazat nem érkezett, mert az ellenzék - tiltakozása jeléül - kivonult a teremből. A parlament július 10-én már első olvasatban elfogadta a javaslatot, amellyel megakadályoznák, hogy az izraeli bíróságok az "észszerűségre" hivatkozva felülbírálhassanak választott tisztségviselők által hozott döntéseket.

"Megtettük az első lépést az igazságszolgáltatási rendszer korrigálása felé" - fogalmazott Jarív Levin igazságügyi miniszter, aki a folyamatot történelminek nevezte. Az izraeli szakszervezeti szövetség, a Hisztadrut elnöke, Arnon Bar-David azt mondta, a nap folyamán egyeztet más szakszervezeti vezetőkkel egy esetleges általános sztrájkkal kapcsolatban. Bar-David korábban igyekezett közvetíteni a kormány és az ellenzék között.

A szavazás előtt Jaír Lapid volt miniszterelnök, jelenlegi ellenzéki vezető újságírók előtt lehetetlennek nevezett bármiféle, a kormánnyal kötendő kompromisszumot az ügyben, a szavazás előtti parlamenti vitában pedig azt mondta, a javaslat elfogadása gyengíti a hadsereget is. A most elfogadott törvényjavaslat az igazságügyről készített nagyobb javaslatcsomag része. Bírálói szerint a terv aláássa az izraeli demokráciát, ezért számos tiltakozó akciót tartottak ellene, de a múlt héten tömegtüntetést tartottak Jeruzsálemben a javaslatok támogatói is.

