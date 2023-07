Maljar: eredményes az ukrán ellentámadás, jelentős terület szabadult fel orosz uralom alól

Hétfő délelőtt állt a nyilvánosság elé Hanna Maljar, az ukrán védelmi miniszter helyettese és ismertette a háború állásának legfrissebb fejleményeit. Maljar szerint az északkeleti frontvonalakon vont össze nagy csapatokat Oroszország. Szerinte Moszkva most elsősorban a Marjinka-Avdijivka-Bahmut-Liman-Kupjanszk észak-déli vonalra összpontosít. Ezeken a vonalakon élénk orosz támadások érik az ukrán védelmi állásokat, de a ukrajnai csapatok egyelőre kitartanak.

Bahmut térségében az ukránok sikeres területszerzési akciókat hajtottak végre, a déli szárnyon hajtottak végre eredményes offenzívát. A csapatok itt fokozatosan és stabilan szorítják vissza az orosz védelmet. Az elmúlt egy hétben további 4 négyzetkilométert vontak ellenőrzésük alá az ukrán csapatok, így ezzel a város körül már 35 négyzetkilométerre növekedett a felszabadított területek nagysága.

A tájékoztatón Maljar elmondta, hogy az oroszok az aktív védekezés mellett arra kezdtek koncentrálni, hogy visszaszerezzék az elvesztett állásaikat. A Bahmuttól délre fekvő Kliscsijivka került most a figyelem középpontjába. Az ukrán erők sikeresen elfoglalták a település körüli magaslatokat, ezzel fontos stratégiai helyzetelőnybe tudnak kerülni. A hadműveletek célja, hogy fokozatosan bekerítsék Bahmutot. Az egykori 70 ezres település ukrán visszaszerzése komoly presztízsveszteséget jelentene az orosz erőknek, ez volt az utóbbi idők legnagyobb orosz háborús sikere. A területi nyereségeket most Andrijivka környékén értek el az ukrán csapatok.

According to Rybar, Ukrainian forces advanced on Bakhmut's southern flank, reaching the outskirts of . Heavy fighting continues for Klescheevka, the situation is particularly difficult for the Russians in the southern part of the village. #Andreevka