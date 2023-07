Nem bírt el az orosz sztárfegyverrel a NATO légvédelmi rendszer: csúnya találatot kapott egy Skyguard Ukrajnában

Friss felvételt publikált a Ukraine Weapons Tracker egy orosz dróntámadásról, amely egy ukrán Aspide Skyguard légvédelmi rendszer ellen irányult. Az akció láthatólag sikerrel járt: egy orosz drón felvette, ahogy egy másik, Lancet típusú kamikaze-robotrepülőgép telibe találja a NATO-szabvány légvédelmi rendszer irányítóközpontját.

A Skyguard-rendszer láthatólag egyik orosz drónt sem tudta elfogni, de az nem látszik a videón, hogy ezeken kívül sikerült-e más UAV-k ellen intézkedni.

: A Ukrainian battery control post of the Skyguard Aspide air-defense system was destroyed by a Russian Lancet loitering munition near Muzykivka, Oblast. This system was originally transferred by Italy and not by Spain as was widely claimed earlier today. #Ukraine