Rohamra indult az orosz hadsereg: három irányból nyomulnak Harkiv felé

Orosz és ukrán hírforrások is beszámoltak róla, hogy egyszerre több irányban is áttörést értek el az oroszok az északkeleti fonton. A hadműveletek célja több lépésben Kupjanszk városának bevétele lehet. A stratégiai fontosságú település később kiindulópontja lehet a háború előtt másfél millió lakosságú Harkiv elfoglalására irányuló hadműveleteknek.

Russian forces have launched over the past 3 days a large 3 pronged assault on the Svatove- Kreminna frontline. They have managed to advance several kilometres towards Novojehorivka.Heavy fighting also rages south and east of Serhiivka and Nadiya attempts to bypass the towns. pic.twitter.com/xpaNZcODXW