Teljes katasztrófa: így néz ki most a Nova Kahovka-i víztározó

Új felvételek érkeztek a Nova Kahovka-i víztározót ért ökológiai katasztrófáról. A gátrendszert 2023 június 6-án robbantották fel. A gátszakadást követően hatalmas árvíz öntötte el a Nova Kahovka alatti szakaszon fekvő településeket. Az áradat ökológiai katasztrófát is okozott, egyszerre tűnt el a korábbi hatalmas víztározó, és mosott bele az árvíz a tengerbe nagy mennyiségű törmeléket és szemetet. A képeken most az látszódik, hogy a korábbi tómeder szinte teljesen kiszáradt, mára csak a Dnyeper folyó kanyarog a gátépítés előtti medrében.

The Kakhovka reservoir after the Russian terrorist attack.Photo: Astra. pic.twitter.com/pXUx6yCTXu