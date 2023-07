Videó: Oroszország fővárosát érte dróntámadás

Hétfő hajnalban több ukrán drón sikeresen elérte az orosz fővárost, Moszkvát. A védelmi minisztérium szerint az eszközöket az orosz légvédelem hatástalanította, viszont a felvételek arról árulkodnak, hogy több épületet is találat ért.

Orosz források szerint legalább két ukrán drónt lőttek le Moszkva légterében. A felvételek tanúsága szerint a drónok azonban így is eltálaltak több épületet az orosz fővárosban. A lakosság a város több, déli és délkeleti kerületében számolt be robbanásokról. A légitámadás közvetlenül a Komszomolszkij sugárút mellett érte Moszkvát, ez a központi közigazgatási városnegyed közelében fut. A kerületben található az orosz védelmi minisztérium épülete is.

AFU Beaver Kamikaze Drohne über in Russland #Moskau — @BrennpunktUA () July 24, 2023

Az orosz védelmi minisztérium úgy nyilatkozott, hogy sikeresen hatástalanították az ukránok által indított drónokat. Bejelentették továbbá azt is, hogy a dróntámadásoknak nem voltak áldozatai. Ennek ellenére látható, hogy komoly anyagi károkat okozott a támadás.

Schäden an mehreren Gebäuden in der Nähe des DoD in . Von mindestens 3 Explosionen ist jetzt die Rede. Waren wohl doch ein paar mehr AFU Beaver Drohnen als man zugeben will. Auch die Flugabwehr muss nahezu komplett versagt haben. #Moskau — @BrennpunktUA () July 24, 2023

Eine kleine mediale Zusammenfassung des heutigen Angriffes auf . #Moskau — Realist (@PolitRealist) July 24, 2023

Az elmúlt napokban felerősödtek a dróntámadások mindkét fél részéről. Míg Ukrajna eddig jellemzően krími katonai célpontokat támadott, addig Oroszország az ukrán gabonakereskedelem központjára, Odesszára összpontosított.

A címlapképen orosz Pancír-Sz légvédelmi fegyverrendszerek láthatóak. Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images