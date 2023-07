A Wagner-lázadás nem várt hozadéka: stratégiai helyen nőtt Putyin támogatottsága

Egy héttel a Wagner lázadása után Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök személyesen számolt be Vlagyimir Putyin elnöknek az orosz gazdaság állapotáról. A találkozó a korábbi katonai raportokhoz hasonló hangulatot árasztott. Ez jelezte, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a gazdasági elitek az ország mindennapjaiban a vezetés számára.

Bár a háború elején több szakértő szerint is volt esély, hogy a nyugatos értékrendű elit elfordul Putyintól, mégis az ukrajnai háború kitörése óta az orosz technokrata elit nagyrészt lojális maradt a vezetéshez.

A tudásukat is igyekezték a gazdaság érdekében kamatoztatni, így a hadiipar hatékonyságának növelésében, a monetáris politika meghatározásában, vagy a digitalizációs célok elérésében. Az ECFR európai agytröszt a lázadást követően készített interjúkat az orosz gazdasági vezetőréteggel, amelyből kiderült: Prigozsin felkelése csak tovább erősítette az elit kapcsolatát a Kremllel.

A Wagner vezetője nemcsak a katonai vezetést bírálta, hanem egyre gyakrabban szólalt fel az orosz tőkésosztály ellen, gyakorlatilag a teljes állami apparátust kritizálta. Június 24-én a felkelés pillanatában az elit pánikolva fogadta az eseményeket, mivel ellenük irányuló megtorló lépésektől tartottak. Csak kevés nagyhatalmú politikus foglalt egyértelműen állást Putyin mellett, a többség inkább tartózkodott a véleménye kifejtésétől.

A felkelést követő napokban a legtöbb megkérdezett úgy érezte, hogy komoly sebezhetőséget élt át az orosz állam, de sokan úgy nyilatkoztak, hogy a szerencsének köszönhetően elkerülték az eszkalációt. A néhány napos átmeneti bizalomvesztést követően viszont az elit körében is a hivatalos állami narratíva kezdett érvényesülni; a helyzet szerintük is Putyin éleslátásának köszönhetően oldódott meg. Azonban nem minden félelem múlt el nyomtalanul, a szaporodó magánbiztonsági vállalatok szerintük továbbra is veszélyt jelentenek az orosz belpolitikára. Szerintük mivel most a Kreml megpróbálja majd szorosabb felügyelet alá vonni az összes fegyveres alakulatot az országban, ez további eszkalációs pontot jelenhet.

Elmondták, hogy a Wagner felkelésnek messzemenő következményei lesznek az orosz vezetésben is, ez azonban csak később fog látványos eredményekkel járni. Ennek oka, hogy az orosz kormány nem szeretné azt a látszatot kelteni, hogy Prigozsin érdekei érvényesülni tudnak. A legtöbben úgy vélik, hogy a technokrata vezetők között nem történt árulás, ezért nem kell tartaniuk a menesztésektől.

Az elemzés szerint a korábbi negatív hozzáállás megváltozott az orosz vezetői rétegben, és megszilárdult a helyük a rendszerben. A várható pozíciócserék hatására a nyugatias elit tényleges katonai pozíciókhoz juthat, és ezzel további beleszólást kapnak az ország hadiiparának modernizálásába. A várakozások ellenére egyelőre Putyin továbbra is az ország erőszakszervezeteinek megerősítésével stabilizálja helyét, de a jövőben esélyes, hogy a technokrata elit is nagyobb beleszólást kap az ország vezetésébe.

