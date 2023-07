Felvételek: nem tétováznak a lengyelek, gigantikus páncélozott konvoj tart a határra

A napokban jelentette be a lengyel kormány, hogy tartva a Fehéroroszországba áttelepített Wagner csoport „destabilizáló tevékenységétől,” jelentősen megerősítik a lengyel-belarusz határt:

Nemrég friss felvételt tett közzé több lengyel közösségi oldal, melyen az látható, hogy egy hatalmas, páncélozott járművekből álló katonai konvoj tart a lengyel határra. Egyes források szerint a konvoj több mint 200 járműből áll.

Polish convoy of around 200 vehicles approaches Belarusian border after Putin warned Poland for its aggressive actions. Poles have already built anti-tank obstacles and other defenses on the border.