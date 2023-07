Szétverik az oroszok az amerikai Bradley-ket Ukrajnában - Két hónap alatt elveszett majdnem a teljes állomány fele

Az Egyesült Államok sokáig vacillált azon, hogy M2 Bradley típusú lövészpáncélosokkal segíti meg Ukrajna eredetileg tavaszra tervezett offenzíváját, végül Joe Biden amerikai elnök úgy döntött, 109 darabot küld a jármű legmodernebb változatából, az M2A2 Bradley ODS-SA-ból az ukránoknak.

A járművek megérkezése előtt az elemzők elég sokat vártak az M2-esektől: volt olyan szakértő is, aki arról írt, hogy a Bradley-k TOW típusú páncéltörő rakétái valószínűleg súlyos veszteségeket fognak okozni az orosz harckocsi-állománynak.

️American M2A2 Bradley ODS-SA BMPs are in service with 47 separate mechanized brigades of the Armed Forces of UkraineIn the video, you can see a fragment of how American equipment moves through a passage through a minefield. A 152 mm projectile flies nearby. Behind him - pic.twitter.com/9rn9Gfjjfo