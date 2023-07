Új tengeri nagyhatalom emelkedik az Indiai-Óceán térségében

Pakisztán a belpolitikai instabilitása ellenére fokozatosan fejleszti a tengeri kapacitásait. Ebben elsődleges partnere Kína; Peking tengeralattjárókkal és hadihajókkal is hozzájárul Iszlámábád hadiflottájának felemelkedéséhez. India idegesen szemléli az eseményeket, Új-Delhi nem szeretné, ha egy számottevő tengeri hatalom jelenne meg a szomszédjában - írja a The Diplomat.

Az Indiai-óceán térségében az elmúlt években Kína hegemón törekvései voltak a nemzetközi figyelem középpontjában. Peking mellett azonban kínai segítséggel Pakisztán is jelentős fejlesztésekbe kezdett. A fejlemények aggodalommal töltik el a szintén a térség vezető szerepére pályázó Indiát.

Peking és Iszlámábád együttműködése az elmúlt évtizedekben a haditengerészeti kapacitások növelése felé tolódott el.

2016-ban egy 5 milliárd dolláros megállapodást írtak alá, amelynek a keretében Pakisztán kínai dízelmotoros tengeralattjárókat szerezhet be 2028-ig. Összesen nyolc eszközről szólt a szerződés, az első négy 2023 végéig érkezhet meg a muszlim országba. A modern fegyverzettel ellátott tengeralattjárók erősítik Pakisztán offenzív tengeri stratégiáját, amiben a víz alatti hadviselés is jelentős szerepet játszik.

A felszíni flottát is bővíti a pakisztáni kormány. Szintén Kínától szereztek be Zulfikár-osztályú rakétás fregattokat. A hadihajók többféle rakétarendszerrel vannak ellátva, többek között felszíni hadviselésre szánt eszközökkel, illetve önvédelmi célokra kifejlesztett FM-90N kis hatótávolságú föld-levegő rakétákkal. 2022 januárjában állt a pakisztáni haderő szolgálatába az első Tughril rakétafregatt. A hadihajó csak az első volt a négy érkező járműből, melyet Sanghajban gyártanak le. Azóta már a második, a Tajmur is megérkezett a pakisztáni haditengerészethez 2022 júniusában. A kínai eszközök jelentős erősítést jelentenek, ugyanakkor problémát is okoznak: rendszeresek a meghibásodások és a hibák a telepített berendezésekkel.

Peking mellett Törökország is aktívan részt vesz Pakisztán haditengerészetének fejlesztésében, 2025-ig összesen négy új korvettet szállít le Iszlámábádnak.

India nyugtalanul szemléli szomszédja fejlesztéseit. A mostani beruházások egyelőre nem jelentenek veszélyt az indiai hadiflottára, de az erősödő kínai kapcsolatok már sokkal nagyobb fenyegetést jelentenek számára. Pakisztán nemrégiben bejelentett tengeri doktrínája is elsősorban India hegemón törekvéseinek visszaszorításáról szól. Az elképzelés részét képezik a vízi járművek bevetése mellett szintén kínai gyártmányú J-10-es könnyű vadászgépek alkalmazása is.

Kína korábban haditengerészeti támaszpontot létesített Dzsibutiban, és nagyarányú kikötőfejlesztésbe kezdett a pakisztáni Gvadarban is. Ha Peking Pakisztán déli partvidékén is katonai bázist tudna létesíteni, azzal az Indiai-óceán térségében jelentős mértékben tudná felügyelni a régiót, és képes lenne ellenőrizni a területen járőröző amerikai hadihajókat. Kína célja a közel-keleti olajszállítmányok felügyelete és biztosítása lenne, míg Pakisztán pedig szeretne a tengeri nagyhatalmak közé lépni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Metin Aktas/Anadolu Agency/Getty Images