Az egész világra veszélyes lehet Putyin drasztikus lépése - Mit akar elérni Moszkva a Fekete-tenger totális megbénításával?

Akkor, amikor Oroszország 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát, azonnal nyilvánvalóvá vált az, hogy a kelet-európai országot érő támadások, valamint a Moszkvára kiszabott szankciók mellett a háború egy egészen elemi pontjában fogja érinteni a világot, elsősorban annak fejlődő területeit:

Oroszország és Ukrajna a világ legnagyobb gabonaexportőrei közé tartozik, a konfliktus azonban mind a két állam külkereskedelmére rányomta a bélyegét.

Éppen ezért lélegezhettek fel emberek milliói akkor, amikor megkötésre került a fekete-tengeri gabonaalku, melynek keretében újraindulhatott az áruforgalom a térségben annak veszélye nélkül, hogy a szállítóhajókat támadások érték volna.

Az azonban, hogy az alku meddig maradhat működőképes, már megkötésekor problémás kérdés volt: Moszkva a megegyezés életben tartását olyan feltételekhez kötötte, mint például az állami pénzintézetek visszacsatlakoztatása a SWIFT rendszerhez, mely a nyugati államok számára kvázi elfogadhatatlan volt, így a gyakorlatban sajnos csak idő kérdése volt az, hogy Oroszország kifaroljon az egyezmény mögül.

Ez a döntés azonban a világ élelmezése szempontjából közel katasztrofális eredménnyel járhat: a világ búzakészletének harminc, kukoricakészletének pedig húsz százaléka fordul meg a Fekete-tengeren éves szinten, a legfontosabb vásárlók között pedig pont azok az államok találhatóak meg, melyeknél egy élelmezési válság akár fegyveres konfliktusba is torkollhat, a szegénység pedig kifejezetten magas.

Szomorú tény az, hogy a gabonaalkut sem Kijev, sem pedig Moszkva nem azért hozta létre, hogy jótékony szamaritánusként segítse az ázsiai, dél-amerikai, vagy afrikai államokat. Ukrajna számára a mezőgazdasági termékek exportja lényegében egyet jelent a gazdaság életben tartásával, Oroszország pedig bízhatott abban, hogy a nyugattal kötött ilyen jellegű megállapodás mellett kiharcolhatja magának a szankciók enyhítését. Mindemellett a nemzetközi kapcsolatok porondján is hasznos tényező volt a gabonaszállítási egyezmény, hiszen Kijev a fejlődő világ élelmiszerbeszállítójaként mutatkozhatott, Moszkva pedig ugyan ezen az alapon egy olyan fegyvert kapott kézhez, melyet – ahogyan azt az elmúlt hét eseményei alapján látni lehet – nem félt elsütni.

Arra, hogy Moszkva stratégiai megfontolásból blokkolja a fekete-tengeri áruforgalmat, három fő jelből lehet következtetni:

Russian army hit Reni Port located on the left bank of the Danube River, near the Romanian border with kamikaze drones. Port facilities have been damaged.This is the closest location of Ukraine to NATO territories that Russia bombed, after Yavoriv-Lviv. #Ukraine