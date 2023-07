Ebbe a földi paradicsomba menekülnek az európai turisták a hőhullámok elől

Egyre több európai látogató érkezik Mauritiusra, a friss adatok szerint a sziget idegenforgalmi bevételei az év első öt hónapjában csaknem 70%-kal, 35,8 milliárd rúpiára (779 millió dollár) emelkedtek a 2022-es év azonos időszakához képest – számol be a hírről a Bloomberg

Mauritius fehér homokos strandjai régóta vonzzák a turistákat, annak ellenére, hogy nem olyan olcsó és Európához képest messzi úti cél: Nyugat-Európától mintegy 9600 kilométerre fekszik. A látogatók száma azonban továbbra is elmarad a járvány előtti szinttől, bár általában hosszabb ideig maradnak és többet is költenek az adatok szerint.

A nemzeti statisztikai hivatal e hónap elején közölte, hogy a turisták száma 58%-kal 596 446-ra emelkedett az első félévben az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A Franciaországból érkező látogatók száma 60%-kal, a Németországból érkezőké 36%-kal ugrott meg, míg az Oroszországból érkezőké csaknem megduplázódott.

Mauritiuson most vannak a „téli” hónapok, amely a december-februári nyári hónapokhoz képest szárazabb időjárást jelent, és valamelyest alacsonyabb hőmérsékletet is, amely így nappal 24-28 fok között ingadozik. Nem véletlen, hogy egyre több európai turista (elsősorban nyugat-európaiak) látogatja meg ezt a paradicsomi szigetet, különösen most, hogy egyre több hőhullámmal küzd Európa.

Címlapkép forrása: Pawel Toczynski via Getty Images