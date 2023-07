Töréspont felé halad a BRICS? Sokan zúgolódnak Kína dominanciája miatt

A jövő hónapban ülésezik - Vlagyimir Putyin nélkül - a BRICS a dél-afrikai Johannesburgban.A figyelem középpontjában vélhetően a kínai globális hegemón törekvések lesznek, azonban az egyik témapont vízválasztó lehet. A tagok között vitát generál a tagfelvétel kérdése, többek szerint Kína túlsúlya nagyon megváltoztatná a BRICS eredeti céljait - írja a Financial Times.

A BRICS államok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-afrikai Köztársaság) a jövő hónapban tartanak csúcsértekezletet. A Nemzetközi Büntetőbíróság kötözése miatt Oroszország vezetője, Vlagyimir Putyin elnök nem tud részt venni a találkozón. Mindazonáltal sok politikai meglepetés nem várható a csúcson, mivel a jelek szerint a globális dominanciára törő Kína lesz a középpontban.

A szervezet az elmúlt években nyomasztóan egyoldalúvá vált, Kína túlsúlya az összes többi országot messze felülmúlja. A szervezetben résztvevő országok gazdasági életében mindenütt volt egy fordulópont vagy egy jelentős esés, ami megakasztotta a fejlődést, egyedül Peking tudott állandó stabil növekedést felmutatni. Kína jelentős mértékben modernizálta gazdaságát, a technológiai fejlődés a tudásalapú gazdaság felé mozdította el az országot.

A többi ország nem tudott kitörni az alacsony növekedési modellekből, az állami apparátus, a túlzott nyersanyagfüggőség vagy éppen a társadalmi elmaradottság akadályozza a drámai felemelkedést. Vásárlóerő-paritáson mérve Kína már évek óta a világ vezető gazdasága. Ez az egyoldalú elbillenés azonban a teljes szervezet létét érdekes pozícióba hozza. Ameddig Kína az Egyesült Államok vezető szerepére tör, addig a többi tagállam az óvatos billegést választja a különböző hatalmi pólusok között.

Jelenleg Brazília, Dál-Afrika és India is inkább hozzáférni szeretne a nyugati piacokHOZ, mintsem elszigetelődni tőlük.

Amennyiben Kína arra próbálná kényszeríteni ezeket a tagállamokat, hogy egyértelműen köteleződjenek el a kínai törekvések mellett, az csak fokozná a feszültségeket a tagországok között. Szerintük az új tagállamok felvétele is csak a Kína felé való elköteleződés és függés miatt akarnak csatlakozni, és a szervezet szerepét is megváltoztatná. Ameddig most a feltörekvő nagygazdaságok nyomásgyakorló csoportként tekintenek magukra, félő, hogy a pekingi befektetéseknek kitett országok miatt inkább egy Kína „rajongó” szervezetté alakulna át a BRICS. Szakértők rámutatnak, hogy a döntés vízválasztó lehet a szerveződés életében: vagy egy erősen szervezett egyesület felé indulnak el nagyobb egységesítésekkel, vagy a bővítés felé, ahol kizárólag Kína túlsúlya dominál.

