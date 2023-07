Fotók: megkaparintották az oroszok Ukrajna egyik nyugati „páncélvadászát”

Az AMX-10-est Novodonyecke térségében hagyták hátra az ukrán katonák: a jármű a zsákmányról közzétett fotók alapján valószínűleg mozgásképtelenné vált és fő fegyvere is javításra szorul.

: A Ukrainian AMX-10RCR armoured fighting vehicle was captured by the Russian army- this stuck vehicle was abandoned by Ukrainian troops in Novodonetske, Oblast at the beginning of the last month and was recovered only now. #Ukraine