Kiterjesztené a globális hatalmat célzó kezdeményezését Kína

Csengtuban találkozott három ország vezetőjével is a héten Hszi Csin-ping kínai elnök. A megbeszéléseken a kínai Övezet és Út (Belt and Road Initiative - BRI) kezdeményezés további fejlesztési lehetőségeiről tárgyaltak - írja a South China Morning Post.

Hszi Csin-ping kínai elnök is részt vett a Csengtui Egyetemi Világjátékokon, ahol találkozott három ország vezetőjével. Hszi a találkozókat arra használta fel, hogy a mostanában kissé megakadni látszó BRI kezdeményezésnek adjon friss lendületet. Csengtuban a globális infrastrukturális program lépéseit Irfaan Ali guyanai elnökkel és Irakli Garibashvili grúz miniszterelnökkel pénteken, valamint Joko Widodo indonéz elnökkel csütörtökön folytatott megbeszélésein nézte át a kínai elnök.

Ebben az évben ünnepli Peking a program kezdetének első évtizedét.

A kerek évfordulóra Peking vélhetően még az idén megrendezi a harmadik BRI Fórumot.

Mindegyik ország optimistán nyilatkozott a további lépésekről. A kínai és az indonéz elnök egyetértett abban, hogy Indonézia új fővárosának felépítésében együtt tudnának működni. Több pontban is megállapodást kötöttek, melyek szerint a felek igyekeznek információt és tudást cserélni az építési projektek során. A tárgyalások során egészségügyi tudományos és technológiai, illetve tágabb regionális témák is felmerültek.

Indonézia néhány évvel ezelőtt jelentette be, hogy a túlzsúfolt és szennyezett Jakarta helyett Borneó szigetén építene fel egy új fővárost. A 32 milliárd dolláros gigaberuházásra a parlament is áldását adta 2022-ben, így elkezdődhetett a fejlesztés. A főváros áthelyezése mellett érveltek még amiatt is, hogy Jakarta a rendkívül sűrűn lakott és földrengésveszélyes Jáva szigetén helyezkedik el, ahol ráadásul az emelkedő tengerszint is veszélyezteti.

Georgia a 2017 ratifikált szabadkereskedelmi megállapodást fejlesztené tovább Kínával, míg Guyanában a bányászat, az energia, a pénzügyek és a mezőgazdaság területén várják a kínai befektetéseket.

Joko Widodo indonéz elnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozik a G20 csúcson. Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images